Stortalentet Frøya (15) med et vrient valg: - Jeg har felt noen tårer

Frøya Brennskag Dorsin (15) ble tatt ut til landslaget i både fotball og håndball. Nå går det mot at hun har tatt en avgjørelse.

RBK-talentet Frøya Brennskag Dorsin har fått proffkontrakt og a-lagsdebuten for Rosenborg denne høsten. Nå har hun sagt nei til landslagsspill i håndball og vil satse for fullt på fotballen.

19 minutter siden

– Jeg syns det er et veldig tøft valg, så det er vanskelig å tenke på. Jeg håper valget kommer av seg selv.

Det sa Frøya Brennskag Dorsin da hun møtte Adresseavisen i juni. Hun er et stortalent i både fotball og håndball, og var klar på at hun i løpet av det neste året måtte bestemme seg for hvilken idrett hun skulle satse på.