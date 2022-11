Sport Trøndersk langrenn Northugs gamle skole innrømmer: – Det er den største utfordringen

9. nov. 2022 19:20 Sist oppdatert nå nettopp

STEINKJER: – Det er veldig sammensatt. Det var nok mange grunner til at Nord-Trøndelag var en dominerende krets tidligere, også er det nok flere grunner til at det ikke er like bra nå.

Det sier skilærer Vegard Saursaunet. Han jobber ved Steinkjer videregående skole, der Petter Northug fullførte sine første år som videregåendeelev.