Glenn Solbergs Sverige med ny VM-storseier

(Sverige-Kapp Verde 34–27) Glenn Solbergs gullfavoritt Sverige vant sin andre VM-kamp i håndballmesterskapet på hjemmebane foran 11.750 tilskuere - etter å ha feid Kapp Verde av banen i første omgang.

NORSK SJEF: Glenn Solberg under Sveriges andre VM-kamp i Göteborg lørdag kveld.

14.01.2023 22:31 Oppdatert 14.01.2023 22:45

Etter storseieren var imidlertid svenskenes stjernespiller Jim Gottfridsson «forbannet», på grunn av det de viste - eller ikke viste - i andre omgang.

– Jeg vil ikke si urolig, snarere forbannet, svarer han på spørsmål om han er det - urolig - når det gjelder Sveriges spill de siste 30 minuttene.

– Når vi byr på en så bra første omgang, kan vi by på en minst like bra andre omgang. Spesielt for publikum. Man vi vinne med så mye som mulig, tilføyer Gottfridsson.

Svenskene vant sin åpningskamp 26–18 over Brasil.

Etter 30 minutter i den andre ledet de med 19–8 over afrikanske Kapp Verde i Scandinavium i Göteborg.

– Vi er mye tryggere med ballen. Forsvaret er veldig samspilt nå. Min følelse er at vi kjenner oss mye tryggere, sier Sveriges fem måls scorer Hampus Wanne til Aftonbladet.

Svenskenes norske suksesstrener Glenn Solberg lot keeper Andreas Palicka starte på reservebenken. Han storspilte mot brasilianerne i premieren. Hans erstatter Mikael Appelgren ville åpenbart ikke tillate seg selv en svakere opptreden enn kollegaen. 33-åringen reddet så å si alt innledningsvis, og var sterkt delaktig i at Sverige kjapt ledet 11–2.

– Fantastisk første omgang. Nesten perfekt. Den er vi veldig fornøyd med, sier Sveriges norske landslagssjef Glenn Solberg.

Kapp Verde vant oppsiktsvekkende nok andre omgang, men Sverige vant med syv mål til slutt.

– I andre omgang gjør vi nesten alt vi ikke skal gjøre. Vi mister mye av konsentrasjonen. Vi er ikke helt påkoblet i «hjernekontoret». Men vi vinner kampen, og det var hovedmålet, sier Jim Gottfridsson.

ENORM STØTTE: 11.750 tilskuere heiet på hjemmefavoritten i Scandinavium i Göteborg.

Sveriges neste kamp i VM er mot Uruguay mandag.

Norge møter Argentina i sin andre gruppespillkamp søndag. Den spilles i Krakow. Sander Sagosen & co. åpnet VM med 12-måls seier over Nord-Makedonia.

Island - en outsider blant gullkandidatene - tapte med to mål (28–30) for Ungarn lørdag kveld.