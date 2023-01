Northug snakker om sjokket: – En svart dag

Even Northug og Erik Valnes røk ut i lagsprintprologen. Det ble sterkt kritisert av TV-ekspertene.

Even Northug skuffet i italienske Livigno søndag. Her etter prologen på NM-sprinten torsdag.

22.01.2023 12:31 Oppdatert 22.01.2023 16:16

– Jeg hadde en svart dag og var ikke på hugget i det hele tatt. Det er kjedelig å ødelegge for Erik (Valnes). Nå må jeg bare bruke dette som motivasjon til å slå tilbake som et helvete de kommende helgene, sier Even Northug til Adresseavisen søndag ettermiddag.

Norges førstelag ble nummer 16 i sprintprologen, og gikk dermed ikke videre til finalen i italienske Livigno søndag. Northug tapte over syv sekunder, mens Erik Valnes tapte drøye tre sekunder.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn