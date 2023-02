Enorm Haaland-bom da City snublet: – Uakseptabelt

(Nottingham Forest – Manchester City 1–1) Erling Braut Haaland (22) sløste med sjansene da Manchester City spilte uavgjort mot Nottingham Forest.

18.02.2023 17:52 Oppdatert 18.02.2023 18:46

Drøye fem minutter før slutt sjokkerte Nottingham Forest de regjerende mesterne. Chris Wood pirket inn utligningen.

– City slår seg selv. Det er 22 avslutninger fra City og de klarer ikke å vinne kampen. Det er rett og slett veldig dårlig av Manchester City å ikke klare å score på de sjansene, sa Viaplays fotballekspert, Rune Bratseth etter kampen.

Manchester City måtte vinne for å ta over tabelltoppen fra Arsenal, etter at London-laget vant 4–2 mot Aston Villa tidligere lørdag.

– Det er en av de beste kampene vi har spilt, men vi taper to poeng. Vi burde være mer aggressive, sier Manchester City-manager Pep Guardiola etter kampen.

SKUFFET: Pep Guardiola mener Manchester City spilte en god kamp.

Bortelaget hadde ballen 84 prosent av tiden i første omgang, men de stanget likevel lenge mot Nottingham Forest. De kom bare én gang til skudd på mål, men det holdt. For da Bernardo Silva klinte til fra 20 meter gikk ikke bare ballen på mål, men også i mål.

Keylor Navas i Nottingham Forest-buret burde nok gjort det bedre. Skuddet var hardt, men det gikk midt på mål.

Haaland fikk lenge lite å jobbe med, men dersom Phil Foden hadde vært mer presis så hadde han mest sannsynlig notert seg for sin 27. scoring i årets Premier League.

For like etter pause ble Foden spilt gjennom. Sammen med ham kom Haaland. Engelskmannen prøvde å finne spissen, men pasningen ble for dårlig og Forest fikk klarert.

Se situasjonen her:

Etter halvspilt andre omgang fikk nordmannen to gigantiske muligheter. På første forsøk satte han ballen i tverrliggeren. Hans egen retur falt rett i fanget på ham og med god tid fra fem meter blåste han ballen over mål.

Haaland-missen ble kampavgjørende for City. Forest hadde lite å stille opp med, men like før slutt var de effektive. Morgan Gibbs-White stormet inn i sekstenmeteren og spilte foran mål. På bakre stolpe sto Chris Wood og trillet ballen i mål.

– Vi vet at vi må vinne kamper som dette om vi skal konkurrere med lagene på toppen av tabellen. Vi vet at det er uakseptabelt, vi komme oss videre fra denne kampen, sa City-spiller Kyle Walker etter kampen.

City har med det to poeng opp til Arsenal på tabelltopp, og de har i tillegg spilt en kamp mer.