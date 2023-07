Verstappen raste mot egen lagkamerat: – Han dyttet meg av banen

Max Verstappen raste mot Sergio Perez etter en intens start i regnværet i Østerrike. Til slutt var nederlenderen overlegen igjen.

01.07.2023 17:03 Oppdatert 01.07.2023 17:23

Det ble en intens start på sprintløpet i Østerrike. Regnet skapte store problemer for førerne. I hovedrollen i dramaet stod Max Verstappen og Sergio Perez.

Perez fikk en kjempestart, mens Verstappen startet med mye hjulspinn. Dermed gikk mexicaneren rett opp og utfordret den soleklare lederen i verdensmesterskapet.

– Han dyttet meg av banen. Hva f**n?, sa Verstappen på teamradioen etter den intense starten.

Se situasjonen i videovindet øverst i saken!

Perez hevdet sin uskyld på teamradioen rett etterpå.

– Det der kommer til å bli et samtaletema etter dette løpet, sa Viaplay-kommentator Atle Guldbrandsen da de to lagkameratene kjempet intenst om førsteposisjonen.

Se høydepunktene fra det dramatiske sprintløpet her:

Rett etter løpet var Verstappen fortsatt forbanna på Perez.

– Det var et bra løp, men det som skjedde i sving én var ikke bra. Det kunne blitt stygt. Vi må snakke om det etterpå, sa han på teamradioen etter å ha vunnet suverent nok en gang.

Perez tok andreplassen, mens Sainz ble nummer tre. Etter løpet virket det som de to lagkameratene hadde skværet opp.

– Vi snakket sammen nå etter løpet. Jeg tror Max (Verstappen) var sint for at jeg gikk så hardt inn i sving to, men jeg så han ikke. Men når jeg så han åpnet jeg opp døra så han kunne komme seg inn på banen igjen. Det var veldig vanskelig å se noe på banen, forklarer Perez i et intervju vist på Viaplay.

– Det var et skummelt øyeblikk. Når man kommer ut på gresset og det er så glatt så er det vanskelig. Men vi klarte å holde oss på banen, og etter det så gjorde vi jobben vår, sier Verstappen.

Slutten av løpet ble preget av en opptørkende bane, og valget mellom å fortsette på en type regndekk eller å bytte til glatte dekk.

George Russell var første som turte å ta valget, og han tjente mye på det. På et tidspunkt kjørte han flere sekunder raskere enn Verstappen i front, men han var for langt bak til å komme seg langt opp på resultatlista.

For det var en skuffende kvalifisering for Mercedes. Russell startet som nummer 15, mens Hamilton startet helt nede fra startposisjon 18.

Til slutt ble Russell nummer åtte, mens Hamilton ble nummer ti.

Hele løpet var preget av mange og gode kamper om posisjoner bak suverene Verstappen.

Verstappen har vært totalt overlegen hittil i år. Han ledet verdensmesterskapet med hele 69 poeng før dagens sprintløp foran lagkamerat Perez. Han økte ledelsen ytterligere med dagens sprintseier.