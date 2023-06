Eventyret kan ha reddet økonomien: – Det ligger ingen champagne på is

Godt over en million i inntekt som ikke var med i budsjettet kommer svært godt med til en lunken klubbkasse.

GODE TIDER: Kevin Ingebrigtsen kan ta ferie vel vitende om at økonomien i klubben ser lysere ut enn på lenge.

29.06.2023 21:17

Det er dagen derpå-stemning på MUS stadion i Stjørdal torsdag ettermiddag.

Røyken etter cupkampen mot Vålerenga har lagt seg. De midlertidige tribunene har blitt pakket ned, vaffeljernene er kalde. Men klubben kan se tilbake på et Norgesmesterskap som var like mye et eventyr som en redning for klubben.