Nederland-stjerner syke – kyllingcurry får skylden

Nederland må klare seg uten flere stjernespillere i storkampen mot Frankrike når EM-kvaliken starter fredag.

UTE AV TROPPEN: Liverpools Cody Gakpo.

23.03.2023 18:31

Ifølge De Telegraaf har spillerne lenge klaget på maten de får på spillerhotellet Woudschoten i Zeist sør for Amsterdam. Landslaget har bodd på hotellet i oppkjøringen til møtet med Frankrike i Paris.

Det nederlandske fotballforbundet KNVB meldte først at flere spillere var syke på grunn av et virus.

Men nå peker storavisen De Telegraaf på en annen årsak:

Onsdag ble spillerne servert kyllingcurry. Samme kveld fikk flere spillere problemer med magen.

Tirsdag morgen var Liverpools Cody Gakpo, Bayern Münchens Matthijs de Ligt, Newcastles Sven Botman, PSVs Joey Veerman og Anderlechts Bart Verbruggen så spysyke at landslagssjef Ronald Koeman sendte dem hjem.

De fem spillerne får ikke spille i fredagens kamp mot Frankrike. Også mandagens møte med Gibraltar kan ryke, ifølge De Telegraaf.

– De fem er ikke ute for hele perioden. Det kommer an på hvordan det går med dem, sier Koeman.

Ifølge De Telegraaf spiste ikke alle spillerne kyllingcurryen, som nå får skylden for å svekke det nederlandske landslaget.

Virgil van Dijk sier ifølge NOS at han ble sjokkert over at flere av spillerne plutselig måtte dra hjem på grunn av sykdom. Men om matforgiftningen sier han:

– Jeg aner ikke hvor den historien kommer fra. Jeg spiste selv kyllingcurryen og den var nydelig. Om den var årsaken? Jeg aner ikke. Ingen vet noe.

Koeman vil ikke kommentere kyllingcurry-historien.

– Jeg synes ikke dette er tiden for å spekulere.