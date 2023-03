Glimt-topp reagerer på RBK-sjefens uttalelse

RBKs styreleder brukte Bodø/Glimt som eksempel på en klubb hvor driftskostnadene er i ferd med å bli høye. Det får Glimt-sjefen til å reagere.

Glimt-leder Frode Thomassen sier han ikke kjenner seg igjen i det Cecilie Gotaas Johnsen sier om klubben.

13.03.2023 15:05

– Jeg ser at styrelederen i RBK sier at Glimt er inne i et skummelt spor. Jeg vil understreke at det ikke er tilfelle. I motsetning til RBK budsjetterer vi ikke med sportslig suksess, sier Thomassen.

Etter å ha lest Adressas artikkel fra 8. mars, hvor økonomi er tema, reagerer Glimts daglige leder i forkant av Rosenborgs årsmøte.

