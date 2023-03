Livet smiler til nyforelskede Birk Ruud: – Gir meg mye energi

Nyforelsket og karrierens første VM-gull i boks. Selv med 230 reisedøgn i året får Birk Ruud (22) det meste til å gå på skinner om dagen. Nå letter han på sløret om hans tidvis avstandsforhold til TV-profil Tonje Frigstad (23).

KJENDISPAR: Fristilkjører Birk Ruud (t.v.) og TV-profil Tonje Frigstad har vært kjærester i noen måneder. De møttes for første gang da Ruud gjestet en God Kveld Norge-sending hvor Frigstad var vikarprogramleder.

07.03.2023 08:46

– Jeg er veldig vant til det. Jeg har reist rundt i verden siden jeg var 15–16 år. Det er den del av pakka og jeg synes det er fint jeg, forteller den ferske VM-vinneren til VG.

I månedene før sesongens høydepunkt har norske aviser skrevet spalte opp og spalte ned om Birk Ruuds fortsatt ferske forhold til TV-profil Tonje Frigstad (22). 12. januar bekreftet han til VG at de er blitt kjærester.

Til VG forteller han nå hvordan det er å være nyforelsket samtidig som man har 230 reisedøgn i året og må ofre timevis med trening for å forbli en av verdens beste fristilkjørere.

– Det blir jo mye FaceTime til de hjemme. Det blir det. Men FaceTime eller WhatsApp funker smud, sier idrettsmannen fra Bærum til VG.

Kort tid etter at han tok karrierens første VM-gull forrige tirsdag delte Frigstad en screenshot av en FaceTime-samtale turtelduene hadde hatt like etter at gullet var i boks.

«Verdensmester. Jeg er så, så stolt» etterfulgt av klappeemojier og hjerteemojier, skrev TV-profilen kjent fra blant annet Farmen-deltagelse og som programledervikar i God Kveld Norge.

– Jeg husker ikke hvem jeg ringte først og sist, men det var veldig hyggelig å kunne prate med familien og Tonje etter gullet. Det er alltid gøy å kunne feire slike store øyeblikk i lag, sier den ferske VM-vinneren som også sendte en hyggelig melding hjem til både kjæreste og mor på direktesendt, internasjonal TV:

At apper som FaceTime og WhatsApp må tas hyppig i bruk for å holde kontakten med hans nærmeste plager ikke Ruud:

– Reising er blitt en del av livsstilen min, så det å være med landslaget i alt fra en til tre uker borte fra de hjemme er jeg vant med.

– Som regel i uke to så begynner man å kjenne på savnet av de hjemme. Da er man lysten på å komme seg hjem og bli litt hjemmevant før ny tur står for tur.

Selv om savnet iblant er stort, er Ruud glad for tingenes tilstand.

– Det spiller ingen rolle om du har avstandsforhold. Forelskelse er forelskelse og åpenbart så gir det meg mye energi. Energi er noe jeg har mye av og jeg har det veldig bra om dagen.

– Tonje og jeg trives kjempebra slik ting er. Vi får også enda mer tid til å henge sammen mot våren når sesongen roer seg litt, så det er ikke noe problem.

Han mener det også finnes fordeler med å være borte fra hverandre i perioder:

– Tiden blir på en måte litt mer satt av til hverandre. Vi har mye å glede oss til når vi først skal være sammen. Det er veldig hyggelig.

I periodene han er i Norge er det fortsatt «hjemme hos mamma» som gjelder, men ...

– Jeg er mye på besøk hos Tonje. Det blir en del pendling frem og tilbake mellom henne og hjemme hos mamma.

– Er det lov å spørre om dere har planer om å flytte sammen etter hvert?

– Haha, det har jeg ingen kommentar til ass. Det viktigste er at jeg og Tonje har det bra, og ikke hva som står i VG, avslutter en smilende Ruud.