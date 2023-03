Stian Grimseth kan slippe gleden løs

Idrettsstyret har sagt ja til å søke om nasjonalanlegg for vektløfting i Førde. Stian Grimseth har jobbet lenge for å få det til.

VEKTLØFT-PRESIDENT: Stian Grimseth.

16.03.2023 10:03

Den tidligere topputøveren er nå president i Norges Vektløfterforbund.

– Det er i dag seks nasjonalanlegg i Norge og bare ett av disse er for en sommeridrett. Norges Vektløfterforbund er både stolte og ydmyke over denne tillitten fra Norges Idrettsforbund, og vil stå på videre for å vise oss tillitten verdig, sier Grimseth i en pressemelding.

EM 2016 i Førde ble utropt til det beste EM noensinne. Nå skal VM i 2025 avholdes i Førde, som er senter i Sunnfjord kommune.

– Det er Kulturdepartementet som tildeler nasjonalanleggsstatus. Det er vi som innstiller. Og vi slutter opp om søknaden, sier idrettspresident Berit Kjøll på torsdagens mediemøte.