Verstappen om Hauger: – Jeg håper det for ham

Formel 1-verdensmester Max Verstappen (25) håper at det ordner seg for Dennis Hauger (20) med å få plass i det eksklusive Formel 1-feltet - men at det handler mye om «timing».

01.05.2023 11:49

Verstappen kjører for Red Bull-teamet i Formel 1, der han kan være mot sin tredje strake VM-tittel.

Hauger har vært en del av Red Bulls akademi helt fra han var 14 år gammel.

Målet med Red Bulls talentprogram er å få frem Formel 1-førere.

Hauger kjører nå på nest øverste nivå, Formel 2 - der han lørdag var bare en sen krasj fra å vinne i Bakus gater.

Verstappen kjørte selv mot en annen norsk Dennis, med etternavnet Olsen, på sin vei mot Formel 1. Nederlenderen kom til ultraklassen, mens Olsen nå gjør en god karriere som Porsche-fører.

Viaplay har spurt Verstappen om Haugers karriere:

– Han har hatt en ganske lik vei som meg i gokart. Han kjørte som meg for CRG. Jeg ser at han har mye talent.

Max Verstappen forteller at han snakker med den mektige Red Bull-rådgiveren Helmut Marko (80 år sist uke) om Hauger og andre førere på vei opp.

– Jeg hører hva venner og Helmut tenker. Vi snakker uformelt om det. Helmut gikk for det. Dennis må bare fokusere på det han gjør på banen, sier Verstappen.

På direkte spørsmål fra Viaplay om Hauger kommer til Formel 1, svarer Verstappen:

– Jeg håper det for ham. Jeg vet samtidig at det er veldig vanskelig. Du må ha litt flaks når det gjelder tidspunkt. Forhåpentligvis ordner det seg for ham.

Dennis Hauger har til nå i 2023 vist at han og MP Motorsport har farten. I Aserbajdsjan gjorde han også en bra kvalifisering. Men da han var på vei mot seier lørdag, endte det med en krasj i veggen. Søndag var Hauger sjanseløs til å kjempe om seieren i hovedløpet, men ble nummer seks.

– Jeg vet at de følger løpene. Til syvende og sist er det resultatene som gjelder, sier Hauger til Viaplay.

– Du må klare å vinne mesterskap. Det er det de vil ha. De ser at det har vært en trøblete sesong. Jeg må bare få poeng og maksimere mesterskapet.

Dennis Hauger har siden han var 14 år vært en del av Red Bulls talentopplegg, der målet er å få fram Formel 1-førere. Her er han fotografert i Baku i helgen.

– Det som har skjedd til nå, har vært utenfor min kontroll. Jeg vet at jeg bare må fortsette å kjøre på og stå i det.

Max Verstappen var bare 17 år da han debuterte i Formel 1 for det som da het Toro Rosso-teamet i 2015. Det tilsvarer dagens AlphaTauri-team. Siden har reglene blitt endret slik at du må være 18 år for å kjøre Formel 1. Hauger er nå 20 år, men fortsatt yngre enn mange av sine konkurrenter i Formel 2.

Sist helg vant imidlertid 17-åringen Oliver Bearman begge løpene - for Haugers gamle team Prema. Nordmannen valgte å bytte til MP Motorsport denne sesongen etter at det fungerte ganske dårlig i Prema-teamet i 2022.

PS: Red Bull-konsernet har to team i Formel 1, Red Bull og AlphaTauri. AlphaTauri er et slags «B-lag», som denne sesongen har slitt med å hevde seg.