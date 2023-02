Sunniva (18) fra Trondheim blir en brikke i deres spill

01.02.2023 19:29

God stemning: Russlands president Vladimir Putin sammen med IBA-president Umar Kremlev i september i fjor.

KOMMENTAR: For noen måneder siden mente Norges boksepresident at norsk idrett skulle holde seg borte fra alle konkurranser med russisk deltagelse. Nå sender samme president et trøndersk stortalent dit.

Et internasjonalt forbund med en sjef som tydelig støtter Vladimir Putin, som finansieres av russiske sponsorpenger og som legger turneringer til nasjoner som gjør russisk deltagelse mulig.

Det er den lite ideelle verdenen det trønderske stortalentet Sunniva Hofstad (18) må forholde seg til på veien mot drømmen om suksess i Paris-OL i 2024.

