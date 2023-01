Tørster etter å slå Spania: – Som kryptonitt for oss

GDANSK (VG) Magnus Abelvik Rød (25) og Gøran Johannessen (28) tørster etter sin første spanske skalp i VM-kvartfinalen.

KAMPKLARE: Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen er klare for onsdagens VM-kvartfinale i Polen.

25.01.2023 14:45

– De har vært som kryptonitt for oss, beskriver Johannessen med henvisning til steinen som suger kreftene ut av tegneseriehelten Supermann.

Begge befant seg på skadelisten da Norge slo Spania for første gang på 25 år i fjorårets EM. Abelvik Røds siste forsøk var under OL i 2021. Det endte med et svært kjipt ettmålstap.

– Jeg har aldri vært med på å slå Spania-spøkelset. Jeg har veldig lyst til det. Helt klart, sier han.

Gøran Johannessen mislyktes med det meste i VM-kvartfinalen for to år siden. Norge slapp inn 21 mål i første omgang, var totalt sjanseløse og tapte kampen 26–31. Johannessen hadde allerede trøbbel med sine nå opererte lysker. Han gjorde en svak kamp med scoring kun på fire av 10 skudd.

– Jeg husker ikke så godt, men det var en fryktelig opplevelse sikkert, ler Gøran Johannessen nå.

Håndballgutta har forflyttet seg fra Katowice sør i Polen til Gdansk ved Østersjøen.

– Vi har det til gode å slå Spania. Vi er veldig giret, for å si det mildt, sier bakspilleren fra Stavanger.

Heller ikke med det tyske klubblaget Flensburg har de opplevd stor suksess mot spansk motstand. Det har blitt fire tap på fire forsøk mot Barcelona.

– Vi har vært med å slå Benidorm i European League. Men det forskjell på Barcelona og Benidorm. Så den regnes ikke, slår Magnus Abelvik Rød fast.

Den norske Flensburg-doen scoret til sammen hele 22 mål i de to seirene over laget fra badebyen på Costa Del Sol. Men det blir en helt annen motstand i Ergo Arena.

Det har vært tungt for Flensburg mot Røds favorittklubb, Barcelona. Spania-keeper Gonzalo Pérez de Vargas har sendt noen bølger med frustrasjon gjennom Gøran Johannessen.

– Hvis jeg skal rangere målvakter så er Perez de Vargas nummer to bak Niklas Landin (Danmark). Perez de Vargas er vanskelig. Jeg tror han ser mye video. Mot Barcelona har jeg lagt armen ned for å vri skuddet opp. Men så står han bare der. Han har plukket meg noen ganger. Men det skjer ikke hver gang, sier han.

Fakta Slik spilles VM Kvartfinaler onsdag. Stockholm: Danmark – Ungarn (kl.18.00) og Sverige – Egypt (kl. 20.30). Gdansk: Norge – Spania (kl. 18.00) og Frankrike – Tyskland (kl. 20.30). Semifinalene fredag spilles mellom Danmark/Ungarn – Norge/Spania og Sverige/Egypt – Frankrike/Tyskland. Med tap i kvartfinalen skal Norge spille om 5. til 8. plass fredag og søndag. Vis mer

Gøran Johannessen har vært Norges beste utespiller i de to siste VM-kampene. Kun overgått av målvakt Torbjørn Bergerud, som stråler både sportslig og privat for tiden.

– Det er utrolig kult å spille med Gøran. Vi kjenner hver andre godt fra klubblaget og han setter meg opp i gode situasjoner. Vi har et godt samspill, beskriver Magnus Abelvik Rød.

– Politisk korrekt svar, kommer det tørt fra Gøran Johannessen med 11 mål på de to siste VM-kampene.

– Alle kjenner hans kvaliteter. Du har ikke lyst å stå mann-mann mot ham i forsvar. Du vet at du kan bli fintet på «ræva», fortsetter Oslo-gutten.

Abelvik Rød er glad Norge nå møter Spania og ikke (alternativet) Frankrike i VM-kvartfinalen.

– Dika Mem (Barcelonas stjernespiller) er tilbake for Frankrike og jeg synes de har mer kvalitet i angrep. Dessuten mener jeg vårt lag står bra til Spania, sier han.

– Vi vet at vi møter to keepere i verdensklasse. De har hver sin spillestil og kompletterer hver andre. Det har vi sett mange ganger. Men vi har også Torbjørn (Bergerud) og Kristian (Sæverås) på et veldig høyt nivå. Hvis Bergerud fortsetter på 50 prosent så har vi gode muligheter til å vinne keeperkampen, mener han

Norge er kommet til kampen som definerer VM 2023. Seier betyr to kamper om medaljer. Tap betyr to kamper om 5. til 8. plass.

– Det er utrolig forskjell. De to tingene kan ikke sammenlignes. Vi hvis ryker i kvartfinalen så blir det en mental prøvelse, mener Magnus Abelvik Rød. Han mener Spania-kampen vil handle om «å holde hodet kaldt».

– Mest sannsynlig så blir dette avgjort de siste 10 minuttene, sier han.

Gøran Johannessen følger opp.

– Det viktigste i kvartfinalen er ikke å bli stresset, men akseptere at det kanskje er dårlig rytme og ser litt merkelig ut. Det kan hende at vi må gjøre ting etter egen stuss på grunn av at de vokser seg så offensive i sitt forsvar, mener han og legger til:

– Vi kommer til å gjøre feil mot Spania. Men vi må bevare roen i stedet for å bli sur, frustrerte og grinete.