«Knockoutkongen» forsvarte beltene med ny storseier

Det var ikke bare Kai Robin Havnaa (34) og Bernard Angelo Torres (26) som vant på knockout i bokseringen i helgen. Artur Beterbijev (38) forsvarte VM-beltene og står fortsatt med bare (!) knockoutseirer.

29.01.2023 17:15

Beterbijev forsvarte sine tre VM-titler (IBF, WBC og WBO) i lett tungvekt da han stilte opp på Wembley Arena i London lørdag kveld.

Den 38 år gamle russeren, bosatt i Canada, viste hvor tøff han er ved å bokse på bortebane mot britiske Anthony Yarde – også det en kar med krutt i nevene.

Les også: Proffbokser Andreas fikk HIV-sjokk fem dager før debuten

Yarde sto med 23 seirer – 22 av dem på knockout – og to tap før møtet med Beterbijev.

Så hadde da også briten Beterbijev på skikkelig gyngende grunn ved flere anledninger. Beterbijev var tydelig rystet flere ganger, og slet med et kutt ved det venstre øyet, i det som var en meget jevn kamp helt til avgjørelsen falt i åttende runde.

Etter at Yarde tok telling og virket voldsomt rystet ville ikke trenerne hans at han skulle fortsette kampen, og en meget lettet Beterbijev jublet for seieren.

På et litt mindre stevne i Oslo lørdag kveld var det to norske boksere som markerte seg med knockoutseirer.

Kai Robin Havnaa står med 18 seirer av like mange mulige i cruiservekt, og den brutale knockouten mot egypteren Hany Atiyo var 34-åringens 15. avslutning før tiden.

VG+ Sport: Se opptak av boksestevnet i Oslo med fem kamper

Også Bernard Angelo Torres vartet opp med knockoutseier – av typen teknisk – mot Cristian Avila fra Venezuela.

Gran-bokseren Torres slo dermed sterkt tilbake etter karrierens første tap i september i fjor, og super fjærvekteren er forhåpentligvis tilbake i ringen om ikke så altfor lenge.