Trenerpappa Ruud om følelsesladd øyeblikk før finalen: – Jeg er stolt

PARIS (VG) Trenerpappa Christian Ruud (50) måtte ta til tårene etter sønnens seier i semifinalen. Det ble rett og slett litt mye.

FINALE-KLAR: Casper Ruud trente under en brennhet sol i Paris inne i Roland Garros-anlegget lørdag. Søndag er det finale i French Open mot Novak Djokovic. Vis mer

Rundt klokken 1430 søndag står Casper Ruud (24) på grusen i Paris. På den andre siden av nettet står legenden Novak Djokovic (36). Trenerpappa Ruud tror sønnen har en sjanse på seier.

– Novak er bare et menneske han også, selv om det ikke er til å tro av og til, sier Christian Ruud til VG.

Vinner Djokovic tar han Grand Slam-tittel nummer 23, ingen andre menn har vunnet så mange.

– Han og Rafa RafaKallenavn for Rafael Nadal. Både Nadal og Djokovic har 22 Grand Slam-titler. har en kamp om å bli mestvinnende, jeg vil tro han føler litt på det. Om Djokovic kommer ut og leverer sitt livs beste tennis eller om han er nervøs og spiller dårligere enn det han kan, det får vi svar på søndag. Vi får kanskje håpe på det siste da, sier Christian Ruud til VG og ler litt.

French Open-finalen mellom Casper Ruud og Novak Djokovic sendes på TVNorge og Discovery+. Kampstart er rundt 14.30 søndag.

forrige







fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han trente sammen med sønnen på bane tre i det enorme Roland Garros-anlegget lørdag ettermiddag. Det var lang kø for å komme inn å se Ruud trene dagen før finalen, publikum klappet ved gode slag. Solen stekte. Det ble en kort økt, hvor de også var innom retur på stoppballer.

Fakta Ruud mot Djokovic: Casper Ruud har møtt Novak Djokovic fire ganger, men aldri i en Grand Slam-turnering. Ruud har aldri tatt ett sett mot den serbiske tennislegenden. Siste gang var i ATP-finalen i Torino i november. Da vant Djokovic 7–5, 6–3 etter en time og 33 minutter. I Grand Slam er det best av fem sett, mot normalt tre i andre turneringer. Djokovic er 36 år. 187 centimeter høy og veier 77 kilo.

Ruud er 24 år. 182 centimeter høy og veier 77 kilo. Vis mer

Også pappa Ruud måtte skrive autografer og stille opp på bilder etter treningen. Han tok seg også tid til å snakke med norsk presse. Med Grand Slam-finale nummer tre for døren er det blitt sirkus Ruud i Paris. Og veien til finalen var imponerende, først slo han danske Holger Rune 3–1, så tok han tyske Alexander Zverev i tre strake sett:

Da 24-åringen fra Snarøya satte inn matchballen mot Zverev fredag, satt pappa Ruud og teamet til Casper i boksen rett ved banen.

– Da han slo inn matchballen, ble jeg veldig stolt, sier pappa Ruud.

Rett etter kampen ble han hyllet av sønnen i et intervju foran et nesten fullsatt Philippe Chatrier som tar 15.000 tilskuere. «Jeg tror nesten han skal ha all ære for karrieren min», sa Casper Ruud:

Da ble det mye for pappa Ruud. Tårene kom.

– Da Casper svarte, fikk jeg det veldig nære på kroppen, jeg ble rørt. Men jeg er stolt av ham uansett hva han leverer egentlig, for han gjør jobben hver dag. Og det er veldig gøy når det blir resultater, sier trenerpappaen til VG.

Og følelsene rommer mer eller mindre et helt liv som har handlet om tennis. Om å bli god. Casper Ruud har spilt siden han var liten, og spurte tidlig faren om han kunne hjelpe ham å bli en av de beste i verden.

– Jeg ble rørt i fjor også, da han møtte Nadal i finalen og i US Open-finalen også. Det er store øyeblikk og han har jobbet hardt i mange år for å komme dit, sier Christian Ruud.

TRENTE MED PUBLIKUM: Det var fullt på tribunene på bane tre da Casper Ruud trente dagen før finalen.

Selv nådde pappa Ruud 39. plass på verdensrankingen. Det skjedde i oktober i 1995, drøyt tre år før Casper ble født. Han forteller at det ikke er lett å være forelder og trene barna sine. Men han opplevde at Casper forsto den utfordringen fra han var liten gutt.

Nå er hele team Ruud på plass i Paris med fysiske trenere og fysioterapeut, mor, søstre, managertante og kjæreste. Og det er ventet enda flere kjente som skal heie på et ørlite Ruud-mirakel søndag.

SUPERSTJERNE: Novak Djokovic slo Carlos Alcaraz i semifinalen i French Open fredag.

– Da Casper sa han ville bli tennisspiller, så handlet det om å legge til rette for ham. Og det går fortsatt bra. Han stoler på meg og jeg jeg får tilbake det jeg krever av ham, så vi samarbeider bra. Og så har vi mange andre gode folk i teamet som gjør dette mulig, sier Christian Ruud.

Novak Djokovic spiller sin 34. Grand Slam-finale søndag, Ruud sin tredje.

Christian Ruud mener sønnen kan senke skuldrene når han entrer banen søndag ettermiddag, for han har vist at han er i form, og French Open er uansett en formidabel suksess. Presset er borte.

– Nå kan han nyte det og stole på spillet sitt, sier Christian Ruud.