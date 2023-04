Etter 139 dager: Casper Ruud gruste motstanderen til to seirer på rad

(Casper Ruud-Sebastián Báez 6–3, 6–0) For første gang i 2023 vant Casper Ruud (24) to tenniskamper på rad. Dermed er han klar for semifinalen i Estoril.

07.04.2023 21:14

Norges tennisstjerne er nå tilbake på sitt favorittunderlag grus - og da går alt så meget bedre.

Den 170 centimeter høye tittelforsvareren Sebastián Báez (22) ga en stund førsteseedede Ruud (183 cm) bra motstand, men argentineren kom bokstavelig talt til kort etter hvert.

– Jeg var på bra nivå i andre sett. Dette er en bra start på grussesongen for meg, fastslår Ruud i arenaintervjuet.

– 6–3, 6–0 gir kanskje ikke et riktig bilde av kampen, men jeg er glad for å være i årets første semifinale.

Báez er bare rangert som nummer 32 i verden, mens Ruud nå er nummer fem.

Ruud fikk en marerittstart da Báez brøt allerede i kampens første game, men nordmannen brøt rett tilbake og dermed var de like langt. Casper Ruud brøt til 5–3 og avgjorde settet i egen serve til 6–3.

– Typisk Ruud-tennis, fastslår Eurosport-kommentator Svein-Espen Lindås Olsen og bruker også uttrykket «Ruud-trykket».

I det andre settet var det Ruuds tur til å bryte allerede i det første gamet, men det andre gamet ble ekstremt dramatisk før Ruud avverget den fjerde gameballen og økte til 2–0. Nordmannen brøt videre til 3–0 og 5–0 og vant til slutt settet 6–0.

På tribunen hadde Ruud både sine to trenere og kjæresten Maria Galligani. Pappa Christian er ikke med denne gang.

Dermed vinner han to kamper på rad for første gang siden ATP-sluttspillet i november. Nærmere bestemt på 139 dager.

Semifinalemotstander blir franske Quentin Halys (26), som vant i to sett mot Dominic Thiem og er i sin første semifinale. Han er bare nummer 80 i verden - men i slag på grus.

– Jeg må prøve å gi gode returer. Jeg er forberedt på en tøff match, sier Ruud om møtet med Halys.

I den andre semifinalen møtes Marco Cecchinato og Miomir Kecmanovic.

I Miami Open tapte Ruud allerede i 16-delsfinalen mot Botic van de Zandschulp, som også kan bli Ruuds første motstander i den prestisjefylte Monte Carlo-turneringen som følger nå.

Estoril Open går på Eurosport Norge og Discovery+.