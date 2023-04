Ukraina forbyr egne landslag å konkurrere mot russere og belarusere

Ukrainske idrettsutøvere og lag får ikke representere hjemlandet i konkurranser der russere og belarusere deltar, har regjeringen i Kyiv bestemt.

Ukrainske idrettsutøvere får ikke delta i internasjonale konkurranser dersom russere og belarusere er med. Bildet viser hekkeløperne Viktorija Tkatsjuk (t.v.) og Anna Ryzhykova. Foto: Javad Parsa / NTB

14.04.2023 12:03

I en uttalelse skriver Ukrainas idrettsdepartement at nasjonens mange landslag og deres utøvere ikke får konkurrere mot russere eller belarusere verken i OL, Paralympics eller arrangementer utenfor OL-paraplyen.

Avgjørelsen kommer to uker etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) tok til orde for å slippe russere og belarusere tilbake i internasjonal idrett som nøytrale utøvere.

Russland invaderte Ukraina i februar i fjor og fikk hjelp av Belarus til som oppholdssted for troppene som var på vei mot Kyiv og andre ukrainske byer.

Beslutningen fra Ukrainas regjering har allerede fått kritikk av enkelte ukrainske utøvere, som skeletonutøveren Vladyslav Heraskevytsj.

– Hvis Ukraina ikke er representert i konkurranser, innebærer det at vi forlater den internasjonale idrettsscenen og gir russere og belarusere muligheten til å promotere sine fortellinger og sin propaganda, skriver han på Twitter.