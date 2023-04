Røa vurderer å legge opp etter vraking

Henrik Røas karriere kan være over, bare 27 år gammel.

I TVIL: Henrik Røa er usikker på fremtiden.

19.04.2023 14:52 Oppdatert 19.04.2023 15:04

Onsdag ble alpinisten vraket fra landslaget. Det skjer tre måneder etter at Røa brakk legen og skadet kneet i et fryktelig uhell i østerrikske Kitzbühel.

– Per nå har jeg ikke tatt en endelig beslutning knyttet til videre satsing, sier Røa til VG.

Fartskjøreren var gjennom to operasjoner etter det som ble omtalt som et «skrekkfall». Den siste tiden har han drevet opptrening på Olympiatoppen under ledelse av fysioterapeut Håvard Moksnes.

– Jeg er fortsatt i en rehabiliteringsprosess. Skaden i seg selv er ikke årsaken til at jeg ikke ble tatt ut. Prestasjonene mine denne sesongen ble vurdert som ikke gode nok til å beholde plassen, forteller Røa.

Med vrakingen mister alpinisten også økonomisk støtte fra landslaget.

Claus Ryste er sportssjef for alpintlandslaget. Han sier at vrakingen av Røa skyldes prestasjonene, ikke skadenproblemene som vil holde alpinisten borte fra sporten en tid fremover.

– Henrik er nå på opptrening i vår regi etter den alvorlige skaden han pådro seg i Kitzbühel gjennom våre fagpersoner. Denne oppfølgingen vil han fortsette å få til han er fullt ut restituert fra skaden, forteller Ryste til VG.

Røa fikk gjennombruddet som utøver 25 år gammel, i 2021.