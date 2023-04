Rekdal kommer med Molde-stikk: - Det er kjekt for dem

Først snakker Kjetil Rekdal om hvor mye han ønsker å bryte en «Molde-barriere». Så klarer ikke RBK-treneren å dy seg.

13.04.2023 18:52

– Vi har veldig lyst til å gi byen og supporterne en borteseier over Molde. Selvfølgelig har vi det. Nå har ikke Rosenborg klart det siden 2017, men inntil mandag hadde vi ikke vunnet en serieåpning siden 2017, heller. Vi får håpe at det er et godt omen, sier Rekdal til Adresseavisen.

Og legger til: