Norge boikotter VM på grunn av Russland-deltakelse

Norge deltar ikke i det pågående militær-VM i skyting, fordi Russland får lov til å delta.

Jenny Stene (t.v.) og Jeanette Hegg Duestad er blant dem som tidligere har representert Norge i internasjonale militær mesterskap. Vis mer

Publisert: 29.09.2023 13:34

Det opplyser oberst Olav Njøs i Forsvarets skyteutvalg til VG.

Verdensmesterskapet går for tiden i Rio de Janeiro. Der er det ingen norske skyttere på resultatlistene. Oberst Njøs forklarer:

– Det norske militærlandslaget i skyting valgte å trekke sin deltakelse til årets VM i Brasil da det på sensommeren ble kjent at Russland skulle delta.

Han utdyper:

– Alle de nordiske landene og flere andre europeiske valgte å gjøre det samme. Forsvarets skyteutvalg og Heimevernet ønsker ikke at våre skyttere skal delta så lenge russerne fortsatt utøver krigshandlinger på ukrainsk jord. Russlands krigshandlinger og en rekke brudd på menneskerettighetene er så grusomme at vi må ta sterk avstand og være tydelig på at disse handlingene fra russerne må stanses før vi kan møtes på en sportsarena, skriver Njøs i en melding til VG.

SKYTE-SJEF: Oberst Olav Njøs. Vis mer

Tidligere torsdag ble det klart at Norges Fotballforbund og deres kolleger i Sverige og Danmark sier nei til at russiske aldersbestemte landslag skal få delta i internasjonale kamper.

Det var tirsdag at styret i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) besluttet å gjenåpne døren for russiske U17-landslag. Russland har vært utelukket fra UEFA-turneringer siden Vladimir Putin beordret fullskala invasjon den 24. februar 2022. Uefa-vedtaket ble begrunnet med at barn ikke skal straffes for de handlinger som utelukkende er forårsaket av voksne.

– Vi var ikke kjent med at saken skulle behandles i Uefa, og vi må kunne forvente en bedre saksbehandling av Uefa i en så viktig sak. Vi står fast ved vår holdning om at norske lag ikke skal spille mot russiske lag så lenge krigen pågår, sa Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund.

IOC har anbefalt særforbundene å la russiske utøvere delta i sine mesterskap - men under visse betingelser:

De må konkurrere som nøytrale, og uten flagg og nasjonalsang.

Ingen får delta som lag.

Utøvere som støtter Russlands krig i Ukraina, får ikke delta.

Utøvere som er en del av hæren, kan heller ikke delta.

IOC kan komme til å vedta at russiske idrettsfolk får delta i Paris-OL under disse betingelsene, men den endelige avgjørelsen blir tatt senere i høst.