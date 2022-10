Slik blir «FIS Games» - Klæbo roser planene

Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) planlegger for nyvinningen FIS Games i 2024. Det blir ikke et VM, men går inn som en del av verdenscupen.

– Tanken er å samle alle FIS-øvelsene for å lage et stort arrangement. Det er satt av en periode i kalenderen i februar 2024. Tanken er å få økt oppmerksomheten rundt idretten i årene det ikke er mesterskap, sier Erik Røste, styremedlem i FIS.

VG og andre medier omtalte FIS Games først som et felles VM, men det medfører ikke riktighet.

Fakta Idrettene i FIS og FIS Games Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) består av disse idrettene: Hopp, alpint, langrenn, kombinert, telemark, snowboard og freestyle. FIS Games vil være et arrangement på rundt ti dager med alle grenene. Det vil ikke få status som et mesterskap, men går inn under verdenscupen og det planlegges å sette av rundt ti dager i februar til arrangementet. Det betyr at det ikke blir fullt mesterskapsprogram for hver gren. FIS Games skal arrangeres hvert fjerde år, når det ikke er VM eller OL: 2024, 2028 og 2032 og så videre. Vis mer

FIS Games vil ikke få status som et mesterskap, men går inn under verdenscupen og det planlegges å sette av rundt ti dager i februar til arrangementet.

Det betyr at det ikke blir fullt mesterskapsprogram for hver gren. FIS Games skal arrangeres hvert fjerde år, når det ikke er VM eller OL: 2024, 2028 og 2032 og så videre.

– Det er ikke snakk om et nytt VM, det krever kongress-avgjørelse, og det er ikke gjort ennå. Ideen har vært jobbet med over tid. 2024 er kort tid til, så det er usikkert om man klarer å lage et fullt konsept, sier Røste til VG.

Langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo jubler over FIS Games, selv om alle detaljene ikke er kjent.

– Dette er et konsept som jeg synes er veldig spennende. Det er all grunn til å støtte opp om et slikt initiativ. Det ser ut til å bli et tillegg til VM og OL. Å samle alle skiidrettene er svært spennende, sier en begeistret Klæbo til VG.

Klæbo vil gjerne ha FIS Games til Trondheim i 2028, men presiserer at tiden vil vise om han møter som aktiv løper eller aktiv tilskuer.

– FIS Games vil ikke gjøre det mindre interessant å satse på langrenn. Slikt inspirerer. FIS Games i 2024, VM på hjemmebane året etter, OL i Italia i 2026 og kanskje et FIS Games i Norge i 2028, og gjerne i Trondheim. Jeg kan ikke klage da, sier Klæbo.

Røste, som gikk av som skipresident tidligere i år, tror det er mulighet for at FIS Games kommer til Norge. Adressa arrow-outward-link omtalte dette først.

– Norge er et av landene som har mulighet til å ta på seg dette hvor vi kan arrangere alt innenfor et forholdsvis tett geografisk måte.

Terje Lund, arrangementssjef i Norges Skiforbund, sier Norge ikke er aktuelle for å arrangere en full FIS Games i 2024 på grunn av VM i 2025 for nordiske grener i Trondheim. Men til 2028 har Skiforbundet gitt muntlig beskjed om at de vil være en kandidat.

– Det er skistyret som eventuelt skal bestemme om Norge skal arrangere. Skal vi få til denne type arrangement, trenger vi eksisterende anlegg. Og Norge har anlegg som kan håndtere alle FIS-øvelser, sier Terje Lund og peker på området mellom Oslo og Trondheim.

FIS-president Johan Eliasch innser at tiden med å få på plass en arrangør til 2024 er knapp, men tror det vil løse seg.

PS! Verdenscupen i alpint og freeski starter til helgen.