Svensk seier på europatouren: Linn Grants femte tittel

Svenske Linn Grant tok sin femte tittel på europatouren i golf med seier i Evian-les-Bains lørdag. Renate Grimstad var beste norske på delt 33.-plass.

VANT: Svenske Linn Grant. Her fra spill i november i fjor.

13.05.2023 22:12

Grant endte ni slag under par etter å ha gått de tre rundene på 68, 67 og 69 slag. Hun seiret to slag foran franske Celine Herbin og nederlandske Anne van Dam.

Grimstad var den eneste av de tre norske deltakerne som greide cuten etter to runder. Hun endte fire slag over par og dermed 13 bak Grant etter serien 73-73-71.

Marianne Skarpnord endte på delt 77.-plass etter å ha gått de to første rundene åtte slag over par, mens Maiken Bing Paulsen endte på delt 88.-plass ni over par. (NTB).