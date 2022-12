Han tror rivalene tenker at han er ferdig

Nok en gang har skøyteløper Sverre Lunde Pedersen har planer om å reise seg.

– Det er et veldig fint sted å være. Jeg hadde samme opphold i fjor og kom veldig godt ut av det, sier Pedersen.

Mads Bøyum

6. des. 2022 08:39 Sist oppdatert nå nettopp

Det var ikke her han skulle vært. I shorts, slippers og solskinn.

Men fra kroppen fikk Sverre Lunde Pedersen (30) bare tøffe spørsmål og vonde svar.

– Jeg må lytte til den. Kroppen har vært redusert og ikke tålt belastningen i høst.

Etter å ha trent hele våren og hele sommeren, gikk han dårlig da verdenscupen startet. Skøytestjernen fra Os tok det tøffe valget og hamret inn pauseknappen.

– Det har vært en ganske tøff høst. Frustrerende. Jeg burde steget i form, men gikk heller andre veien.

Han dro til Gran Canaria med familien, ikke Calgary med landslaget.

– For hodet sin del, måtte jeg gjøre større endringer. Jeg må være mer obs på hodet og motivasjonen. Gjøre ting som trigger meg, sier Pedersen.

– Det måtte til

– Det er lettere å finne den rette balansen her i Syden, sier han.

Den tidligere verdensmesteren kan sykle i shorts og T-skjorte, kroppen bruker ikke energi på å holde varmen.

Men det er slett ikke en ferie og tro bare ikke at han ser seg som ferdig.

– Mange av konkurrentene mine tenker nok at jeg er det, sier Pedersen.

– Hele situasjonen gjør meg motivert. Ingen vet hva jeg driver med her, hvordan jeg trener. Det må jeg bruke for alt det er verdt.

Valget om å si stopp, tror han er viktig for neste år.

Tøft er det, selvsagt, etter å ha kjempet seg fra en alvorlig ulykke til OL-gull på lagtempo sist vinter.

– Men det måtte til. Jeg gidder ikke å gå rundt som jeg gjorde nå.

Sverre Lunde Pedersen liker «Granca»-livet. Han skulle bare ikke vært her nå.

Velkommen til Norge

Han bor i Arguineguín disse ukene, fiskerlandsbyen sørvest på Gran Canaria.

Mange lesere vil ha vært her. En slags norsk-svensk enklave under solen. Her er norsk eiendomsmegler, norsk frisør, norsk legesenter og konkurrenten Dr. Vaage. På et butikkskilt nær Sjømannskirken meldes «Alle Klær på tilbud», og litt bortenfor har Benítez og Thorbjørnsen det som virker å være et multinasjonalt advokatsamarbeid.

– Jeg blir oftere gjenkjent her enn hjemme, sier Pedersen, fullt klar over skøytesportens aldrende kjernepublikum.

Det mangler ikke på pensjonister fra gamlelandet i Arguineguín der han bor, Puerto Rico der han trener styrke eller Meloneras der han har funnet seg sin egen, perfekte rulleskøyteløype.

Spontant supporter- og sponsortreff utenfor leilighetskomplekset der Pedersen bor nå.

Kan bli 2024-punktum

Men tross motgangen, tross skuffelsene, Pedersen blir ikke skøytepensjonist.

– Etter OL bestemte jeg meg for å komme tilbake på gammelt individuelt nivå. Jeg satte 2024 som endelig mål.

Han utelukker ingenting.

– Men det ligger an til at 2024-VM blir det siste.

Utenfor leilighetskomplekset kommer en kar fra sørvestlandet bort, han «har håpet å treffe Sverre» og viser seg å være en gammel, privat sponsor.

Pedersen har tid og prater om fallet som kostet VM-gull i Amsterdam, om VM-gullet han greide i Inzell.

– Jeg skal nullstille helt og drive basistrening igjen. Sykle, trene styrke, gå på rulleskøyter.

Ett mål gjenstår

Så en kaffe og flaske vann med BT. På fortauskafeen svarer Pedersen «ja» på om det på et vis var bra at verdenscupåpningen gikk så dårlig som den gjorde.

Mer halvbra resultater, kunne gjort at han haltet videre, heller enn å ta grep.

30-åringen dropper alle verdenscuphelger ut året, samt EM på Hamar.

Ett mål gjenstår.

– VM i Heerenveen (enkeltdistanser) i mars. Det er det eneste jeg har igjen i sesongen. Litt rart, men sånn er det.

I allround-VM har han fire sølv. Karrieren hans har sammenfalt med Sven Kramers, den dominante i over et tiår.

– Det VM-gullet er en karamell jeg har veldig lyst på.

Pedersen trenger ikke tvinge seg til å tenke offensivt. Selv nå.

– Hvis jeg ikke tenker sånn, er det ikke vits å holde på. Jeg har vært i verdenstoppen. Dette fungerer ikke uten driven etter å bli best.

Sverre Lunde Pedersen liker «Granca»-livet.

Han skulle bare ikke vært her nå.