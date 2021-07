Ringen på venstre sko forteller hva Camilla Herrem savner mest av alt

TOKYO (Aftenposten): Når Camilla Herrem (34) lukker øynene på slutten av nasjonalsangen, maner hun frem bildet av faren som døde så brått.

Nasjonalsangen. Camilla Herrem har gått inn i seg selv og lukker alt annet ute. Hun ser for seg sin kjære, nå avdøde pappa.

Norge-Sør Korea 39–27. Spillerne står på rekke og rad i den nesten tomme hallen. Herrem har gjort det så mange ganger før, tittet etter faren som pleide å sitte på tribunen. Nå er det ingen å se etter. Ja, vi elsker går mot slutten. Hun lukker øynene.

På hennes ene hvite sko står det Herrem. På den andre far. Han er med i ett og alt. På den venstre skoen er også noe helt spesielt festet til lissen. Spilleren fra Sola er igjen klar til å gi alt for Norge. For 263. gang.

I åpningskampen mot Sør-Korea fikk hun testet løpsfarten, vingskuddet og det spesielle tricket der man tror ballen bare vil forsvinne utenfor, men den ender i mål. Og da kommer smilet, slik vi er vant til å se henne. Hestehallen hopper fra side til side på vei hjem i forsvar etter fire mål i 1. omgang. I den andre omgangen får Sanna Solberg-Isaksen tid og rom på venstrekanten.