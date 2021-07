Ny nedtur for Tufte-båten: – Den totale skuffelse

TOKYO/OSLO (VG) I sitt syvende og siste OL blir det ingen medaljekamp for Olaf Tufte (45) og den norske dobbeltfireren. For veteranen blir en B-finale avslutningen på OL-karrieren.

NEDTUR: Det ble ingen tur til A-finalen i Olaf Tuftes siste OL.

25. juli 2021 03:48 Sist oppdatert nå nettopp

Den norske dobbeltfireren med Martin Helseth (27), Olaf Tufte (45), Oscar Helvig (25) og Erik Solbakken (26) havnet bakpå fra start i søndagens oppsamlingsheat, hvor en plass blant de to beste ville gi en plass i A-finalen tirsdag.

Halvveis i løpet, etter 1000 meter, var den norske båten snaut fire sekunder bak teten i heatet, og de klarte ikke å svare på tempoet til Kina, Storbritannia og Estland i siste halvdel. Dermed ble det ingen plass i A-finalen for den norske båten, som kom inn på fjerdeplass. Storbritannia og Estland tok seg til A-finalen.

– Den totale skuffelse. Helt i bunn. Kanskje er vi naive, men vi trodde virkelig vi skulle være oppe og nikke med de beste, oppsummerer landslagstrener Kjetil Undset til VG.

– De må tøye strikken litt langt for å henge med i feltet. Da blir arbeidsøkonomien veldig dårlig. Det går veldig mange watt ut i ingen ting. De brenner lyset i begge ender. Det ble for tamt, fortsetter Undset.

– De mister jo mye, som de har hatt for vane for, på de første 500. Så er forskjellen at de nå ikke klarer å ta nok i midtfasen. De er ikke like sterke nå, og det virker som de blir litt rodd ifra jevnt og trutt gjennom hele løpet og at de ikke helt har nivået inne for øyeblikket, sier Discoverys ekspertkommentator Stian Kjennvold.

For den norske båten blir det da en tur til B-finalen på tirsdag, hvor de skal ro om en syvendeplass.

Lekene i Tokyo er syvende gang Tufte deltar i OL, noe som gjør ham til den nordmannen med flest OL-deltagelser i historien. Han har tidligere vunnet to gull, ett sølv og én bronse i OL. De tre andre i den norske båten er alle OL-debutanter.

Fakta Olaf Tufte i OL 1996, Atlanta: Åttendeplass i firer uten styrmann med Halvor Sannes Lande, Morten Bergesen og Odd-Even Bustnes

2000, Sydney: Sølv i dobbeltsculler med Fredrik Bekken

2004, Athen: Gull i singlesculler

2008, Beijing: Gull i singlesculler

2012, London: 9. plass i singlesculler

2016, Rio de Janeiro: Bronse i dobbeltsculler med Kjetil Borch

2021, Tokyo: B-finale i dobbeltfirer med Martin Helseth, Oscar Helvig og Erik Solbakken Vis mer

Den norske dobbeltfireren var sjanseløse på å ta seg direkte til finalen i fredagens innledende heat, hvor de var nesten ti sekunder bak en finaleplass.

Olaf Tufte og landslagstrener Kjetil Undset var begge kritiske til prestasjonen til den norske båten i fredagens konkurranse.

– Vi ror dårlig. Det er betryggende å vite at vi kan jækla mye bedre enn dette. Men det er desto dårligere å levere slik når vi vet hva vi kan, sa Tufte fredag.

– Når de først ble rodd fra, ble det altfor høye skuldre og det ble for mye kaos. De hang ikke sammen, sa Undset.

LANGT BAK: Den norske dobbeltfireren var ikke i nærheten av å ta seg til A-finalen. Fra venstre: Martin Helseth, Olaf Tufte, Oscar Helvig og Erik Solbakken.

Landslagstreneren var imidlertid klar på at det var mulig å få snudd det til oppsamlingsheatet, men heller ikke i søndagens oppsamlingsheat gikk det veien for den norske båten. Dermed blir det B-finale på tirsdag. B-finalen starter 02.34 og sendes på TVNorge og Discovery+, mens A-finalen starter 02.58.