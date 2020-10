Laget trakk seg på grunn av koronasmitte: Norsk proffrytter avslører drama i kulissene

Sykkellaget Jumbo-Visma, med Tobias Foss (23) på laget, ville kansellere tirsdagens etappe av Giro d’Italia etter positive koronatester. Da arrangøren sa nei, trakk laget seg fra rittet.

Tobias Foss og resten av Jumbo-Visma-laget trakk seg tirsdag fra Giro d’Italia. Foto: Heiko Junge / NTB

13. okt. 2020 15:24 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag formiddag herjet det viruskaos i Giro d’Italia. Da ble det kjent at flere ryttere testet positivt på koronaviruset etter at samtlige ble testet på hviledagen mandag. Én av dem var den nederlandske stjernen Steven Kruijswijk. Han sykler for Jumbo-Visma.

Det gjør også Tobias Foss. Nordmannen forteller om hektiske morgentimer når Aftenposten ringer ham tidlig tirsdag ettermiddag. Først fikk han vite at lagkameraten hadde testet positivt. Etter det måtte hele laget avlegge en ny koronatest.

– Så ble det en diskusjon innad i gruppen og støtteapparatet om hvorvidt det var forsvarlig å fortsette, forteller Foss til Aftenposten.

Les også Løpsk drikkeflaske sendte storfavoritten i bakken. Nå må han trekke seg.

Arrangøren sa nei

I 12-tiden ble det klart at Jumbo-Visma trekker laget fra Giroen. I timene i forkant av at beslutningen ble tatt, hadde laget jobbet for å få kansellert tirsdagens etappe, forteller Foss.

– Vi så på muligheten til å få et pusterom i dag og sette oss sammen med ledelsen i alle lagene i dag og legge en plan for tiden fremover, så alle kunne bli testet på nytt og så eventuelt fortsette, sier han.

– Vi ville diskutere den videre gjennomføringen av løpet. Det ville ikke arrangøren. På grunnlag av våre verdier og retningslinjer valgte vi da å trekke laget.

Steven Kruijswijk har testet positivt på koronaviruset. Foto: Marco Alpozzi / LaPresse

Stolt av laget

Foss, som i Italia har deltatt i en av sykkelsportens tre «Grand Tours» for første gang, mener det er godt gjort av laget å ta en sånn beslutning.

– Jeg er stolt av laget og veldig trygg på beslutningen vi tok, sier han.

Før tirsdagens etappe lå han på 35.-plass i sammendraget, 19 minutter og 43 sekunder bak portugiseren João Almeida. Han skulle selvsagt aller helst ha kjørt helt til mål i Milano.

– Jeg har allerede vist at jeg kan levere gode resultater. På en måte er det kjipt, men jeg har fått en god bekreftelse på at jeg har noe her å gjøre, sier 23-åringen.

Les også Britisk bruddseier i Giroen

Sykkelekspert tror slurv er årsaken

Mitchelton-Scott-laget trakk seg også tirsdag. Der har fire personer i støtteapparatet testet positivt på koronaviruset. Tidligere i rittet mistet laget sammenlagtkandidaten Simon Yates av samme grunn.

Ytterligere én rytter og to personer tilhørende støtteapparatet til andre lag i Giroen testet også positivt mandag. Rytteren er Sunweb-lagets Michael Matthews, mens lagene AG2R og Ineos skal ha et tilfelle hver i støtteapparatet.

Tidligere proffsyklist Mads Kaggestad stiller spørsmål ved om arrangøren har vært påpasselig nok med tanke på smittevern.

– Jeg tror det er slurv fra arrangørens side med tanke på hvordan de innkvarterer rytterne på hotellet, at de er for tett på andre gjester og at de ikke har holdt «boblen» tett nok, sier TV 2s sykkelekspert til Aftenposten.

Han viser til årets Tour de France som eksempel på et ritt som fungerte bra.

– Hvis man skal evaluere nå, så tror jeg bare Giro d’Italia skal se på hva som eventuelt var annerledes da, mener Kaggestad.

Mauro Vegni er rittdirektør i Giro d’Italia. Foto: Marco Bertorello / AFP

Rittdirektør Mauro Vegni sier arrangøren RCS Sport «ikke kan gjøre stort mer».

– Vi har gjennomført 1500 tester siden starten i Palermo, flere enn det som sto i protokollen. Fatter vi mistanke om at noe er galt, ber vi lagene ta hurtigtester, sa Vegni til italienske RAI før tirsdagens etappe.

– Lagene som har hatt problemer – Sunweb, Jumbo, Ineos og AG2R, ble testet igjen i dag og vil bli testet igjen på torsdag så vi er sikker på at ikke en person i laget smitter de andre. Vi kan ikke gjøre stort mer, mener Vegni.