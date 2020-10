Gidey slettet den siste offisielle Bislett-rekorden – Cheptegei knuste verdensrekorden

Nye verdensrekorder på både 5000 meter og 10.000 meter onsdag kveld.

Letesenbet Gidey satte verdensrekord på 5000 meter. ERIC GAILLARD / X00102

7. okt. 2020 22:11 Sist oppdatert i går 23:37

Etiopias Letesenbet Gidey løp inn til 14.06,62 og verdensrekord på 5000 meter for kvinner under et friidrettsstevne i Valencia i Spania onsdag kveld.

Hun slettet den 12 år gamle verdensrekorden til Tirunesh Dibaba. Hun løp 14.11,15 på Bislett i 2008. Dette betyr at Bislett stadion ikke har igjen noen offisielle verdensrekorder.

Letesenbet Gidey er 22 år gammel og tok sølv på 10.000 meter under VM i Qatar i 2019. Hun har også en rekke VM-gull i terrengløp.

Cheptegei-rekord

Joshua Cheptegei løp inn til brutale 26.11,02 og satte verdensrekord på 10.000 meter under et stevne i spanske Valencia onsdag kveld.

24-åringen fra Uganda hadde hjelp fra harer fram til 6000 meter, men han måtte klare seg alene på de fire siste kilometerne. Den nye verdensrekordtiden betyr en kilometertid på 2.37 minutter.

Han passerte på 13.07 minutter etter 5000 meter.

– En drøm! fastslo Cheptegei etter løpet.

Joshua Cheptegei løp forrykende i Valencia. Daniel Cole / AP Pool

Cheptegei tok rekorden til Kenenisa Bekele på 26.17,53 satt i Brussel i 2005.

Joshua Cheptegei satte verdensrekord på 5000 meter tidligere i år. Han løp 12.35,36 i Monaco 14. august.

