Verdenscupvinner Kleveland etter «historiens beste run»: – Husker nesten ingenting

Snøbrett-kunstneren Marcus Kleveland (21) vant verdenscupen på overlegent vis etter en praktfull prestasjon under sesongavslutningen i Sveits.

SEIERSHERRE: Marcus Kleveland kan juble etter verdenscupavslutningen. Foto: Geir Olsen, NTB

28. mars 2021 16:31 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er kanskje det beste slopestyle-runnet vi noen gang har sett, sier TV 2-ekspert Silje Norendal.

– Definitivt, samtykker kommentatorkollega Jonas Greve.

Klevelands nydelige oppvisning i de sveitsiske alpene i Silvaplana ga ham 96 av 100 mulige poeng. Ingen konkurrenter var i nærheten av å matche summen, og 21-åringen er vinner av verdenscupen sammenlagt for første gang i karrieren. Det skjer to år etter at han knuste kneskålen på trening og det var stor usikkerhet knyttet til om han noen gang kunne konkurrere igjen.

– Det føles uvirkelig. Bare å være tilbake å konkurrere, føles bra. Løypen var også nydelig. Det er helt surrealistisk, sier Kleveland til VG.

– En sinnssyk følelse

21-åringen er både lettet, glad og stolt da VG prater med ham.

– Det omtales som tidenes beste run. Var det slik du opplevde det også?

– He-he. Det var egentlig det. Jeg visste at hvis jeg landet det runnet, hadde jeg en god sjanse til å få en god score. Men jeg tror aldri jeg har vært så nervøs før et run tidligere, så jeg husker nesten ingenting av det før jeg lander. Da var det en helt sinnssyk følelse.

– Hva var planen bak å legge opp runnet som du gjorde?

– Planen var å prøve å komme seg gjennom kvaliken feilfritt. Det gjorde jeg egentlig. Så visste jeg at hvis jeg slang på en flip til på førstehoppet, var det egentlig et ganske bra run. Så prøvde jeg en trippel på treningen og den satt som bare det. Det ga meg en ekstra boost før finalen. Så sitter runnet på første forsøk, og det er helt sykt.

– Hvor vanskelig er det å treffe som du gjorde?

– Det er mange ting som skal klaffe. Fart, balanse og alt mulig rart skal jo være på plass. Det er vanskelig, men man må bare prøve å være så fokusert som mulig og kald i hodet. Jeg liker presset jeg setter på meg selv, at hvis jeg lander runnet, går det sannsynligvis bra.

– En fantastisk sesong

Tidligere slopestyle-spesialist Norendal er mektig imponert over Klevelands sesong.

– Han kommer tilbake fra skade, starter med en 3. plass i januar, vinner X-Games Big Air i januar, i februar blir han verdensmester i slopestyle, forrige helg vinner han sin første verdenscup i Aspen og nå vinner han igjen her og tar verdenscupen sammenlagt. For en fantastisk sesong han har hatt, sier Norendal, før hun slår fast følgende:

– Han vinner altså park og pipe sammenlagt, i tillegg til slopestyle-kulen. Det er ingen i nærheten akkurat nå. Han er i en liga for seg selv.

– Hva betyr sammenlagtseieren i verdenscupen og sesongen totalt sett for deg, Marcus?

– Det betyr egentlig alt, etter skaden jeg har hatt. Jeg kjenner at alt i kroppen funker og at jeg har det som skal til for å være i toppen. Nå er jeg tilbake! Nå er faktisk kjøringen min 10 ganger bedre enn før skaden. Følelsen jeg har nå, er bare helt konge.

– Hva gjør at du er 10 ganger bedre enn før skaden?

– Jeg har sett på sykt mange snowboardvideoer og analysert masse ting. Jeg har hatt lyst til å lære nye triks og gjøre det bra. Så er jeg skjerpet når jeg kjører, sier Kleveland, som gleder seg til å komme hjem i morgen.

– Det blir så godt å komme hjem til Dombås nå. Jeg skal sitte i karantene i påsken, men det gjør meg absolutt ingenting for denne kroppen trenger litt hvile etter over en måned på tur, sier Kleveland og ler.

Stor glede

Sportssjef Per Iver Grimsrud i Brettforbundet er samtidig veldig fornøyd med snowboard-stjernen.

– Marcus imponerer igjen. Dette er nok det beste slopestyle-runnet vi har sett av Marcus noen gang – kanskje det beste i historien, sier Grimsrud.

Av syv norske deltagere, gikk Kleveland og Markus Olimstad til finalen. Olimstad presterte et meget bra første run, men traff ikke som ønsket i finalen og endte på en syvendeplass.