Seieren glapp for Hovland

Det ble for mange feil fra Viktor Hovland (23) under finalerunden i sesongavslutningen på Europatouren til å ta seieren, men nordmannen avsluttet golfåret 2020 med nok en topplassering.

GOD I DUBAI: Viktor Hovland på hull 18 under lørdagens runde. Foto: Andrew Redington / Getty Images Europe

13. des. 2020 12:51 Sist oppdatert nå nettopp

Det hadde kun blitt tre bogeyer på de første 54 hullene til Viktor Hovland, men på de 18 siste ble det tre nye bogeyer grunnet et litt for ustabilt spill og et par enkle feil. Det gjorde at han ikke klarte å ta den første norske seieren på herrenes Europatour i golf.

Med seks birdier ble det likevel en runde tre slag under par, noe som gjør at han for øyeblikket ligger an til å bli nummer tre. Det vil i så fall gi en premieutbetaling på 432 500 amerikanske dollar, tilsvarende rundt 3,8 millioner norske kroner.

Nå venter det juleferie hjemme i Norge for Hovland, etter det som har vært et fantastisk år for den norske golfstjernen.

Fakta Golfuttrykk Tee: Utslagsstedet.

Fairway: Kortklipt område hvor man ønsker å være etter utslagene på par 4- og par 5-hullene.

Rough: Område med tjukkere gress rundt fairwayen.

Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Greenbunker: Sandhinder i området rundt green.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbelbogey: To slag dårligere enn hullets par. Vis mer

DP World Tour Championship er sesongfinalen på Europatouren, hvor i utgangspunktet kun de 60 som har spilt inn flest poeng på Europatouren i løpet av sesongen får delta. Hovland var på 113. plass før turneringen, men som følge av coronapandemien åpnet man opp for deltagelse for medlemmer av Europatouren som var topp 75 på verdensrankingen, noe Hovland har vært helt siden hans første seier på PGA-touren i Puerto Rico i februar.

For nordmannen er det også viktig å spille nok turneringer på Europatouren for å kunne kvalifisere seg til neste års Ryder Cup.

Viktor Hovland tok sin andre seier på PGA-touren da han vant Mayakoba Golf Classic i Mexico forrige uke, men fikk ikke mye tid til å feire seieren. Tirsdag var han på plass i Dubai etter en lang reise, og gradvis gjennom uken har Hovland spilt seg nærmere teten.

Før den avsluttende dagen i DP World Tour Championship lå han på delt fjerdeplass, kun ett slag bak ledertrioen Patrick Reed, Laurie Canter og Matthew Fitzpatrick.

Hovland startet bra med birdie på hull 1 og 3, men Fitzpatrick startet best av samtlige. Fem birdier på de første syv hullene gjorde at engelskmannen rykket tidlig ifra i seierskampen.

Etter lørdagens utrolig presise runde, slet Hovland mer med innspillene sine søndag og var «kun» ett slag under par for dagen etter ni hull. Med birdie på hull 10 og 11 spilte han seg igjen inn i tetkampen, men et dårlig bunkerslag på hull 13 førte til dagens tredje bogey for Hovland.

Nordmannen slo igjen tilbake med birdie på hull 14 og kjempet en spennende kamp om andreplassen i turneringen, men klarte ikke å utnytte flere gode birdiemuligheter på de siste hullene.