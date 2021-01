Foss Solevågs lange vei til toppen: – Det var mange nedturer

Det tok Sebastian Foss Solevåg 86 verdenscupstarter før den første seieren endelig ble et faktum. Men å tvile på egne muligheter til å vinne har han ikke gjort.

DEN NYE VINEN: Sebastian Foss Solevåg kysser premiern han fikk på toppen av seierspallen i østerrikske Flachau etter slalåmseieren. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

– Jeg har tre pallplasser og visst at jeg har muligheten til å vinne også, men det er ufattelig deilig å kunne krysse av den første seieren. Nå må jeg bare fortsette i dette sporet, sier Foss Solevåg til VG under den digitale pressekonferansen etter seieren i østerrikske Flachau.

Foss Solevåg var raskest både i første og andre omgang av slalåmrennet, og seiersmarginen var på hele 76 hundredeler foran hjemmehåpet Marco Schwarz.

Og det er ingen underdrivelse å si at seieren har ligget i luften.

Før jul ledet han etter første omgang i Madonna di Campiglio, men ble slått av landsmannen Henrik Kristoffersens fenomenale andreomgang og ble henvist til andreplassen. Det var imidlertid hans første pallplass på fire år og et tegn på at noe virkelig stort var i emning.

I Zagreb over nyttår lå han på andreplass etter første omgang, men klarte ikke å treffe i den andre og havnet helt nede på 12. plass til slutt. Som ikke det var nok: Lørdag havnet han utenfor pallen med bare elleve hundredeler, etter igjen å ha ligget på andreplass etter første omgang.

Dermed er det kanskje ikke rart at han tok til tårene etter denne mesterlige kjøringen:

– Det har bare vært hardt arbeid over tid. Dette er ikke noe vi har gjort nå, men en lang prosess som har tatt tid, og nå ser man at man får betalt. Et av få fokus har vært å være stabil rask og kjempe i toppen hvert renn, sier Foss Solevåg på spørsmål om hvilken jobb som ligger bak hans nyvunne storform - i en alder av 29 år.

Som søsken

Barndomsvenninnen Nina Haver-Løseth fulgte spent med som NRKs ekspert i vinterstudioet til statskanalen, og tok til tårene da Foss Solevåg forsvarte ledelsen helt ned og kjørte inn til knallgrønne tall.

– Jeg står Nina veldig nært og vi er som søsken. Det er utrolig rørende å se på reaksjonene til alle rundt meg, alle lagkamerater, familie og venner og alt, og hvor mye det betyr for dem, sier Foss Solevåg.

Underveis i det digitale pressetreffet kommer Leif Kristian Nestvold-Haugen bort og gratulerer lagkameraten med en solid klem.

Nina Haver-Løseth har vært en sparringspartner, «det var smart av meg», sier Foss Solevåg humoristisk på spørsmål fra Aftenposten.

– Vi har vært nære familievenner i alle år, og stått på ski sammen siden vi var bitte små. Det var innmari stort, og det topper OL-medaljen vi tok i lagkonkurransen i 2018. Han har ligget i verdenstoppen i flere år, men manglet pallplassene. Nå har han tatt det et steg videre, sier Haver-Løseth til VG.

Hun roser barndomskameraten for måten han har taklet alle nedturene på, og sier at han legger ned veldig mye tid i sporten.

Fakta Fakta om Sebastian Foss Solevåg * Alder: 29 (født 13. juli 1991) * Klubb: Spjelkavik IL * Spesialdisiplin: Slalåm * OL-medaljer: 1 bronse (lagkonkurranse i Pyeongchang 2018) * Verdenscupen: 1 enkeltseirer (slalåm i Flachau 2021) * Aktuell: Vant søndagens slalåmrenn i verdenscupen i Flachau. Fakta: NTB Vis mer

Mange nedturer

Men på dagen der hans største sportslige opptur som senior er et faktum, tar han seg også tid til å reflektere litt over nedturene som har formet ham som utøver.

– Det var mange nedturer. Spesielt husker jeg da jeg kjørte ut tidlig i VM i St. Moritz i 2017 og da jeg Val D’isere var jeg to og ble hektet. Det har skjedd mye kjedelig, men jeg prøver å lære hele tiden, sier Foss Solevåg om smellene han har gått.

Spesielt VM-slalåmen i St. Moritz var en nedtur, ettersom han året før hadde sikret en pallplass i samme bakk.

– Begynte du noen gang å tvile på deg selv i løpet av disse nedturene?

– Nei, jeg har alltid hatt gode trenere, og det var aldri snakk om at kjøringen har vært dårlig, men at det bare ikke har sittet. Jeg har ikke tvilt på at jeg har farten inne, sier han kontant.

FEIRET MED BOBLESPRUT: Marco Schwarz (f.v.), Sebastian Foss-Solevåg og Alexis Pintauralut feiret med sprudlevann i Flachau. Foto: Alessandro Trovati / AP

Apropos VM: 8. februar starter årets verdensmesterskap i alpint i italienske Cortina D’Ampezzo, og med den stabiliteten Foss Solevåg har vist i det siste, må han finne seg i at han nå er blant medaljekandidatene i slalåmrennet.

– Farta har vært inne lenge og resultatene tilsier det også. Det er ikke noe jeg tenker på, jeg tenker på det neste rennet hver gang, og jeg prøver å gjøre det best mulig i hvert renn, svarer 29-åringen på spørsmål om hvordan han takler det nye presset.

Etter en drøy uke der Lucas Braathen, Atle Lie McGrath og Aleksander Aamodt Kilde alle pådro seg stygge skader, kunne neppe Foss Solevågs verdenscuptriumf kommet på et bedre tidspunkt. «Det var veldig fint for hele laget», sier Haver-Løseth om Solevågs seier etter de tøffe dagene.

– Du har gjort jobben din som idrettsutøver når du går inn som medaljekandidat, og det er bare en positiv ting, sier Haver-Løseth, og sier at han kommer til å takle presset.