Ingen avklaring for stjerneduellen i Granåsen

To uker før NM del 2 har ikke arrangøren noe deadline for avgjørelsen om det blir NM-helg i Granåsen.

NM-arrangøren håper på en ny duell mellom Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo. I VM ble femmila en konkurranse for historiebøkene. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

I dag 08:15

– Det lureste vi gjør er uansett å planlegge med at det blir renn. Så får vi bare forholde oss til situasjonen, sier leder i organisasjonskomiteen, Torbjørn Mæhlumsveen.

NM del to skal etter planen arrangeres i Granåsen den siste helga i mars. Første konkurransedag er torsdag 25. mars. Da er det sprint kvinner og menn i kombinert, og teamsprint klassisk for kvinner og menn. Dagen er det klart for normalprogrammet for skiskytterne. Lørdag venter 30 km kvinner og 50 km menn klassisk.