Ruuds finaledrøm knust av stjerne

Casper Ruud (22) kjempet det han kunne mot Andrej Rublev (23) i ATP-semifinalen i Monte Carlo. Sistnevnte ble imidlertid for sterk.

Casper Ruud i aksjon under kampen mot Andrej Rublev. Foto: Jean-François Badias / AP

17. apr. 2021 16:32 Sist oppdatert 6 minutter siden

Andrej Rublev – Casper Ruud 6–3, 7–5

Casper Ruud gikk mot nettet og takket sin russiske motstander Andrej Rublev for kampen. Nordmannen ga hard motstand, men måtte til slutt gi tapt i semifinalen i ATP-turneringen i Monte Carlo. Verdens åttende best rangerte spiller ble for sterk.

22-åringen fra Snarøya kan likevel reise videre i visshet om at han har levert en av tidenes norske tennisprestasjoner. Turneringen i Monte Carlo var en såkalt ATP Masters 1000-turnering. Verdens aller beste spillere er med i disse. Kun de fire Grand Slam-turneringene rager høyere.

Før kampene i Monte Carlo hadde Ruud som eneste nordmann nådd én semifinale i ATP 1000. Etter oppholdet i Monte Carlo, er tallet blitt to. Det vil nok glede norske tennisfans, til tross for tap.

En liten trøst er at Andrej Rublev kanskje har vært verdens beste spiller den siste tiden. Ingen har vunnet flere ATP-kamper så langt i år.

Viste kvalitet

Verdensener Novak Djokovic roste Ruuds forehand etter møtet mellom de to i fjor. Allerede i lørdagens tredje game fikk Rublev merke nordmannens våpen. En knallhard Ruud-retur skapte problemer for russeren på egen serve.

Dermed brøt nordmannen allerede i kampens tredje game og rev til seg initiativet i settet.

Så viste Rublev hvorfor han er en av verdens absolutt beste spillere. I påfølgende game utnyttet han et par Ruud-feil nådeløst og brøt tilbake. Spillerne var like langt.

Fakta Casper Ruud Født 22. desember 1998 Rangert som verdens 27. beste tennisspiller Vant ATP 250-turneringen i Argentina i februar 2020 Har kommet til semifinale i ATP 1000 to ganger Vis mer

Tett og spennende

Og Rublev hadde virkelig våknet. 23-åringen satte opp tempoet på fryktinngytende vis. Ruud gjorde så godt han kunne, men klarte ikke å svare. Russeren brøt nordmannen igjen og tok til slutt settet 6–3.

Ruud hadde virkelig en jobb å gjøre foran sett nummer to. Tidligere i turneringen viste han gnistrende spill mot kanonspillere som Diego Schwartzman (nummer ni i verden), Pablo Carreño Busta (12 i verden) og Fabio Fognini (18 i verden).

Nå måtte han hente det frem igjen for å henge med i det andre settet.

En god retur fra Ruud sørget for at Rublev sendte ballen på feil side av linjen. Dermed brøt nordmannen tilbake. En synlig irritert russer måtte konstatere at han ikke kunne tillate seg noen feil.

– Blåser det vekk

Rublev spilte langt ifra perfekt, noe som skaffet Ruud flere muligheter til viktige poeng.

Ruud gikk opp til 3–2, før en to feil på serve sørget for at motstanderen ga bort et kostbart poeng. Deretter klarte Ruud å bryte tilbake nok en gang. Han hadde overtaket, men skulle snart gi det fra seg. Noen få feil på egen serve ble knallhardt straffet av Rublev.

Dermed var russeren tilbake i settet. Nå var det Ruud som var irritert.

– Ekstremt, ekstremt dårlig game, det der. Du leder 4–2 og blåser det vekk på fire feil, kunne man høre Ruud si til seg selv på Discoverys sending.

Ekspert og kommentator Christer Francke forsto Ruuds frustrasjon.

– Han har momentet med seg og leverer kanskje et av de svakeste gamene i kampen og turneringen. Tar han vare på sjansene i det andre settet, så er det ikke så langt unna at han tar det, sa Francke under Discoverys sending.

Casper Ruud hang tidvis godt med på grusen i Monte Carlo, men tapte noen helt avgjørende poeng. Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS

Viktige poeng glapp

Kampen sto og vippet. Begge spillerne holdt serven sin til det sto 5–5.

Da viste Rublev hvorfor han har statusen han har om dagen. En vanvittig backhandvinner langs linjen sørget for at han brøt Ruud på et kritisk tidspunkt.

Og i det påfølgende gamet servet han hjem seieren.

Men Ruud kan holde hodet hevet, etter en av karrierens aller beste turneringer.

I neste uke skal han spille i Barcelona. Da går han rett i til runde to. Der venter Albert Ramos Viñolas. Det kan bli et gjensyn med Rublev allerede i den neste runden.