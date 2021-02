Først døde mormor. Deretter mistet hun pappa. Så tok covid-19 fra henne skikjøringen. Ett år etter den grusomme vinteren har Mikaela Shiffrin (25) reist seg.

Nå nettopp

Hun klarte ikke å sove alene.

Verdens beste alpinist krøp opp i mammas seng. Engstelig for nye nattlige mareritt. Livredd for at dem hun var glad i skulle dø.

Hun hadde mistet pappa, men kunne ikke miste mamma også.

«Tenk om noen i familien havner i en bilkræsj eller flyulykke?» tenkte hun.

Hver natt i flere uker lå Eileen og Mikaela Shiffrin i samme seng. Holdt rundt hverandre, trøstet hverandre, oppmuntret hverandre.

I sorgen var mor og datter fast bestemt på én ting. Én dag skulle de ta livet tilbake. Én dag skulle Mikaela Shiffrin stå på toppen av seierspallen igjen.

Fakta Mikaela Shiffrin Født: 13. mars 1995. Hjemsted: Vail, Colorado, USA. Idrett: Alpint, med tekniske øvelser som spesialitet Meritter: To OL-gull (slalåm 2014, storslalåm 2018), seks VM-gull (fire i slalåm, ett i super-G, ett i superkombinasjonen), 68 enkeltseire verdenscupen, tre sammenlagtseire i verdenscupen. Vis mer

Mikaela Shiffrin sammen med pappa Jeff og mamma Eileen etter verdenscupavslutningen i Andorra i mars 2019. Foto: ANDREAS PRANTER, BILDBYRÅN

Kan bli VM-dronning

Ett år etter at den amerikanske superstjernen opplevde sine verste uker og måneder i livet, er hun tilbake nettopp der: På toppen av pallen.

I alpin-VM i Cortina d'Ampezzo har hun allerede vunnet gull i superkombinasjonen og bronse i super-G.

Og nå kommer øvelsene hun har dominerte de siste syv-åtte årene: Storslalåm (torsdag) og slalåm (lørdag).

Mikaela Shiffrin kan bli VM-dronning, åtte år etter at hun som 17-åring vant slalåm-gull i Schladming-VM 2013.

– Jeg har alltid forsøkt å pushe grenser. Først mine egne grenser, så sportens grenser. Jeg føler at jeg gjør det på mine virkelig gode dager, fastslo hun etter sitt åttende mesterskapsgull.

Mikaela Shiffrin vant slalåmkonkurransen og sitt aller første VM-gull i Schladming i 2013 som 17-åring. Foto: Matthias Schrader, AP

Mikaela Shiffrin vant sitt første OL-gull i slalåm som 18-åring i 2014. Foto: MIKE SEGAR, REUTERS

Alltid tidlig ute

25-åringen fra Vail i Colorado har alltid vært tidlig ute. Da hun var tre-fire år, så hun skivideoer mens andre barn så tegnefilmer. Mikaela Shiffrin var bare 15 da hun debuterte i verdenscupen, 16 da hun vant det amerikanske mesterskapet, 17 da hun gikk til topps i et verdenscuprenn og deretter ble verdensmester – og 18 da hun ble olympisk mester i slalåm.

Den amerikanske alpinisten er bare midtveis i livet som toppidrettsutøver, men det føles som vi alltid har hørt om henne.

Shiffrin er allerede en av de mest dekorerte gjennom tidene: To OL-gull, seks VM-gull, 68 verdenscupseire og tre sammenlagtseire i verdenscupen er sterkt i en alder av 25 år.

Solid backet opp av pappa Jeff og mamma Eileen, strålte både livet og alpinkarrieren til Mikaela Shiffrin.

– Det er øyeblikk der det føles som om ingenting annet eksisterer. Det er meg og skiene, vi flyr sammen, beskrev hun.

Den grusomme vinteren

Men den forrige vinteren ble et mareritt.

Først døde mormor Pauline, som hun hadde et svært nært forhold til.

2. februar i fjor døde Mikaelas pappa Jeff etter å ha slått hodet i en hjemmeulykke.

Da alpinisten trengte skikjøringen som mest, ble alt stengt ned på grunn av koronapandemien.

I den tunge tiden valgte Mikaela å flytte hjem til mamma Eileen i Vail, der hun ble boende hele våren 2020.

I et intervju med den sveitsiske avisen Blick forteller Shiffrin at hun og mamma lå i samme seng hver natt med armene rundt hverandre.

– Jeg vil ikke være ensom. Jeg kan ikke være ensom, sier hun i intervjuet.

Minnene om faren strømmet på. Hver gang hun hørte det knirke i garasjeporten, stoppet hjertet hennes. Var det pappa som kom hjem?

Ville han stille de samme spørsmålene som han alltid gjorde etter renn. Ikke om hvilken plassering hun kom på, men om hun kjørte bra i svingene. For pappa var prestasjon viktigere enn resultat.

Mikaela Shiffrin hadde et svært nært forhold til pappa Jeff, som brått døde 2. februar i fjor. Foto: Nathan Bilow, AP

«Være snill, tenk først»

Den 65 år gamle anestesilegen hadde fulgt henne tett gjennom hele karrieren og var svært tilstedeværende.

Pappa hadde alltid kontroll på det praktiske og økonomien, han var konserndirektøren i Shiffrin AS. Mamma var treneren gjennom mange år.

Men under Europa-turen i verdenscupen i januar 2020 var ikke Jeff Shiffrin med kone og datter.

Det var da Mikaela og Eileen Shiffrin fikk den grusomme beskjeden. De måtte komme seg hjem til USA med én gang: Jeff hadde slått hodet i en hjemmeulykke, legene visste ikke hvor lenge han hadde igjen.

De rakk å ta farvel.

3. februar 2020 fortalte Shiffrin om sin bunnløse sorg etter tapet av sin far i en Instagram-post:

Vårt fjell, vårt hav, vår soloppgang, vårt hjerte, vår sjel, vår alt mulig. Han lærte oss så utrolig mye verdifullt ... men fremfor alt lærte han oss den gylne regelen: Vær snill, tenk først. De ordene vil jeg alltid ta med meg.

Fikk ikke hedret pappa

Mikaela Shiffrin sto over de åtte første rennene etter pappas brå bortgang.

Men 8. mars planla hun comeback i slalåmrennet i tyske Ofterschwang. Det var bursdagen til Jeff Shiffrin og datteren mente deltagelse i det rennet var beste måte å hedre han på. Der skulle hun få til «noen gode svinger», som pappa var så opptatt av.

Men rennet ble avlyst på grunn av lite snø i Tyskland. Og noen dager senere ble sesongen kansellert på grunn av koronaviruset.

Shiffrin dro hjem til foreldrenes hus i Vail. Der brukte hun tiden på å trene – og sørge. Samtidig var det et hjem pappa tilbrakte mye tid i. Ved å være der følte hun seg nærmere sin avdøde pappa.

– Jeg pleier å være ganske god på å sette ting i perspektiv. Men det har endret seg, jeg kommer aldri til å ta noe for gitt igjen, sa Shiffrin i et lengre intervju med CNN to måneder etter farens bortgang.

Familien Shiffrin brukte god tid i sorgprosessen. De fylte dagene med å synge, de lærte seg å spille gitar, de tok danseleksjoner via Youtube.

Mamma Eileen begynte å snakke babyspråk til datteren. Etterhvert begynte også Mikaela å uttrykke seg som en baby. Så begynte de å skratte av hverandre. I noen øyeblikk var savnet og sorgen glemt.

Babyspråket ble en viktig del av terapien.

Mikaela Shiffrin med VM-gullet i Cortina. Foto: LEONHARD FOEGER, REUTERS

Tilbake etter 10 måneder

Alpinisten valgte også å ta kontroll over det pappa tidligere hadde full kontroll på: forretningene. Hun satte seg inn i budsjetter, sponsorater og premiepenger.

OL-vinneren fra 2014 og 2018 tok mer ansvar, og hun vokste på det.

10 måneder etter forrige konkurranse var Shiffrin tilbake i verdenscupkonkurranse med annenplass i slalåmrennet i Levi i november.

I franske Courchevel noen uker senere var Shiffrin tilbake øverst på resultatlisten i storslalåmrennet.

Da brøt verdens beste alpinist sammen. Tårene rant og konkurrentene måtte trøste eneren i sirkuset.

– Jeg kjørte ikke alene i dag, stotret Shiffrin.

Det siste året har gjort mye med den amerikanske alpinisten. Hun har lært seg ordet perspektiv gjennom den harde veien.

Der hun tidligere kunne komme med utbrudd etter feil eller svake resultater, har han i hvert fall utad virket å ha lavere skuldre.

Som etter super-G-rennet i Cortina-VM i forrige uke. Shiffrin ble nummer tre, men ville trolig vunnet gull uten en stor feil.

– Jeg hadde det så gøy på ski i dag, strålte hun i intervjuene etterpå.

Shiffrin klarte å ta livet tilbake etter en tung sorgprosess.

Nå har hun ett gull og én bronse i Cortina. Fortsatt gjenstår to gullkantede øvelser.

25-åringen kjører ikke alene i Cortina. Og kanskje kommer hun til å stille samme spørsmål som pappa Jeff etter å ha kommet i mål:

«Kjørte jeg bra svinger i dag?».