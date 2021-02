Para-krangelen: – Røkke er veldig engasjert

I sinne over Olympiatoppens behandling av parautøverne, stoppet Kjell Inge Røkke samarbeidet med norsk toppidrett. Nå håndterer han personlig krangelen med Norges idrettsforbund.

«I DIALOG»: Kjell Inge Røkke og Berit Kjøll. Foto: Lise Åserud og Gisle Oddstad

– Kjell Inge Røkke er veldig engasjert, og det er også resten av Aker-systemet, som er vår hovedbidragsyter, sier Knut Nystad, daglig leder i Stiftelsen VI, som altså brøt med Olympiatoppen da det ble klart at individuelle parautøvere ikke fikk noe av Tokyo-potten som Abid Raja og kulturdepartementet delte ut for å dekke utgiftene da sommerlekene ble corona-utsatt med ett år.

Ifølge en pressemelding søndag er idrettspresident Berit Kjøll og NIF i dialog med Kjell Inge Røkke og Aker-sjefen Øivind Eriksen fra Stiftelsen VI, som skal bruke 125 mill. kroner over fem år for å styrke de beste parautøverne og samtidig bedre inkluderingen i hele norsk idrett.

Knut Nystad forteller at det er «positiv dialog», men at det ikke er noen enighet som betyr at Stiftelsen VI har gått tilbake på bruddet.

– Vi vil snakke med våre ambassadører og parautøverne selv, sier Nystad.

Blant Stiftelsen VIs ambassadører er blant andre Aksel Lund Svindal, Tiril Sjåstad Christiansen, Ole Gunnar Solskjær, Sarah Louise Rung, Marit Bjørgen, Ole Einar Bjørndalen, Therese Johaug og Petter Northug jr.

– Dette handler om mer enn økonomi. Det ble bare eksemplifisert gjennom tildelingen av de statlige midlene til Tokyo-forberedelser. Vi vil løfte en verdidebatt i idretten, sier Knut Nystad, som fredag uttalte at Olympiatoppens avgjørelse «ikke er forenelig med vårt verdisyn».

– Vi ønsker å finne de beste løsningene. Nå skal vi så snart som mulig hente inn tilbakemeldinger og innspill fra utøverne og ambassadørene.

I en pressemelding fredag innrømmet Olympiatoppen og Norges idrettsforbund at de hadde bommet med å tildele enkeltstipendene bare til utøvere som forbereder seg til OL – og ingenting til Paralympics-deltagerne. Argumentet for å gjøre dette var opprinnelig at parautøverne er bedre sikret økonomisk gjennom at de får stipend fra Stiftelsen VI.

– Hva er dette stipendiet ment å dekke?

– Det er en anerkjennelse av at det er ubalanse. At parautøvere har mindre inntektsmuligheter og større utgifter – til både å trene, utstyr og personlige hjelpere. Vi vil gi dem like gode forutsetninger for å ta del i toppidretten, svarer Knut Nystad.

Kulturminister Abid Raja sa lørdag til VG at han krever en rapport fra NIF så snart som mulig om hvordan de har brukt millionene som departementet har delt ut for å dekke Tokyo-utgifter.

I pressemeldingen søndag heter det at «NIF og VI er enige om at det fortsatt er mye ugjort for at mennesker med funksjonsnedsettelse skal få bedre tilretteleggelse og muligheter til å prestere. Partene er også enige om å forsterke at temaet er en viktig verdidebatt i norsk idrett og i samfunnet for øvrig».

Generalsekretær Karen Kvalevåg kommuniserer dette i en melding til VG:

– Vi er veldig glad for den positive og konstruktive dialogen vi har med Stiftelsen VI, og er samtidig glad for at vi nå sammen skal løfte fokuset for å sikre at utøvere med funksjonsnedsettelser skal ha like muligheter til å satse og prestere som funksjonsfriske utøvere.