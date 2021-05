Fredrikstad inntok tabelltoppen med tolv mann

Fredrikstad fortsatte sin perfekte rekke i 1. divisjon med å slå Sogndal 2-1 på bortebane, men det var et annet tema som ble diskutert etter kampen.

Henrik Kjelsrud Johansen ble avgjørende for Fredrikstad mot Sogndal. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

FFK spilte nemlig med tolv mann på banen i en kort periode mot slutten av onsdagens kamp. Bortelaget presterte å bytte inn tre spillere for to, og det opprørte Sogndal-trener Eirik Bakke.

– Det sier jo litt. Vi er i Obos-ligaen, og de må ta tak i sånt selv. Fredrikstad merker det ikke selv, og dommerne merker det ikke. Det er ikke godt nok, sa Bakke til Discovery.

– Man kan ikke le det bort heller, for det er jo flaut. Du spiller med tolv mann i et minutt eller to og merker det ikke. Sånn kan vi ikke ha det, la han til.

Bakke kunne ikke umiddelbart svare på om Sogndal vil legge inn en protest etter kampen.

– Vi får se hva vi gjør med dette, men det må vi ta senere.

– Tull og tøys

Fredrikstad-spissen Henrik Kjelsrud Johansen, som sto bak 2-1-målet som avgjorde kampen, mente det var «tull og tøys» å snakke om situasjonen der de hadde tolv spillere på banen.

– Det er ingen av oss utpå der som merker det. Jeg forventer at dommertrioen finner ut av det. De klarte ikke engang å vise opp riktige nummer på tavla, sa Johansen etter kampen.

Hans frekke vending i det 80. minutt satte ut vertenes forsvar. Det påfølgende skuddet gikk via to Sogndal-bein og i mål til 2-1. Ballen hadde retning utenfor før Martin Roseth styrte den inn, så det bokføres nok som selvmål.

Scoringen førte uansett Fredrikstad opp på tabelltoppen med full pott etter tre kamper. Det nyopprykkede laget har imponert stort i vår og gikk rett i strupen på vertene på Fosshaugane onsdag.

Surt Flo-comeback

FFK dominerte mye av den første omgangen, men slet med å utnytte sjansene. Like etter hvilen kom imidlertid scoringen fra Nicolay Solberg, som hadde misbrukt en kjempemulighet før pause.

I et godt FFK-angrep spilte venstrekanten Riki Alba ballen 45 grader ut til Solberg, som kontrollert bredsidet inn 1-0-målet.

Sogndal hadde sett litt tamme ut, men skapte to ganske store muligheter kort etter baklengsmålet. FFK-keeper Håvar Jenssen var imidlertid med på notene.

Den hjemvendte backen Per-Egil Flo spilte for øvrig sin første kamp for Sogndal siden 2013 og gikk rett inn som kaptein. Han viste fram skuddfoten like etter hvilen, men forsøket endte en liten meter utenfor.

Etter 74 minutter skulle det derimot løsne for vertene også. Fredrikstad-forsvaret var passivt på et oppspill fra Sogndal-keeper Serigne Mbaye, og Kristoffer Hoven fikk løpe fritt og dunke inn utligningen.

Like etter det skapte Fredrikstad en overgangsmulighet tre mot tre, men gjestene skuslet bort ballen. Johansen skulle imidlertid sørge for 2-1 kort tid senere.

Etterlengtet Ulf-seier

Sogndal har slitt tungt i sesongstarten og står med bare ett poeng fra tre kamper, mens FFK har full pott og ni poeng.

Sandnes Ulf tok onsdag sine første poeng for sesongen med 2-1-seier hjemme mot Ull/Kisa. Avgjørelsen falt på et straffespark fra Espen Berger tre minutter på overtid.

Erlend Hustad hadde før det sendt Sandnes Ulf i føringen midtveis i annen omgang, mens Henning Andresen scoret for Ull/Kisa etter 84 minutter. Jessheim-laget har ett poeng fra de første tre kampene.