Fenomenet Hynne merker presset: – Jeg liker det

Hedda Hynne ligger ifølge trener Erik Sakshaug nesten en måned foran skjema sammenlignet med fjorårets braksesong. 31-åringen liker at folk har høye forventninger til henne i OL-året.

GULL: Hedda Hynne jubler for seier på 800 meter i NM forrige sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Jeg vet hva jeg forventer av meg selv denne sommeren - og hva andre forventer. Konkurranse er definitivt den beste treningen, og det er tydelig for meg at jeg fremdeles har litt å gå på, sier 800 meter-løper Hedda Hynne til VG.

I fjor satte hun norsk rekord og løp nest raskest i verden på distansen med tiden 1.58,10. Onsdag sesongåpnet hun med tiden 2.02,48 og femteplass i tsjekkiske Ostrava. Det er hennes nest raskeste åpning noensinne og raskere enn i fjorårets rekordsesong, og da løp hun ikke før på Bislet i juni.

– Det er alltid litt morsomt å sammenligne fra sesong til sesong. Med tanke på at det også bare er 19. mai, er det er veldig godt tegn for oss. Også vet jeg at vi har en del å gå på for å løpe skikkelig fort, sier Hynne.

FORNØYD: Hedda Hynne fikk en god sesongstart. Foto: BJØRN S.DELEBEKK / VG

– Optimalt

Trener og kjæreste Erik Sakshaug er også fornøyd med formen til sin elev.

– Vi må sammenligne med tilsvarende periode i fjor. Da sprang hun ikke under to blank før i august. Hun kunne nok løpt 1.58 allerede da, men i fjor sesongåpnet hun ikke før under «Impossible Games» på Bislet i juni, forteller han.

Da løp hun 600 meter på 1.29, mens under sesongåpningen 19. mai i år passerte hun fortere på 600 meter enn det hun gjorde da.

– Nå ligger hun ca. en måned eller tre-fire uker foran i progresjon sammenlignet med i fjor. Og det som er viktig for oss, er at hun er i form når hun skal være i form, sier Sakshaug.

Han legger til at det i år er en spesiell sesong fordi flere utøvere «stresser veldig» med å ta OL-kravet på 1.59,50, og dermed er tidlig i storform. Hynne ligger såpass høyt på rankingen at det ikke er noe de tenker nevneverdig på. Hun har også løpt på tiden flere ganger tidligere. Det betyr at Hynne og Sakshaug kan fokusere på å spisse formen inn mot OL.

– Vi stresser ikke og derfor kan vi gjøre det vi mener er optimalt. For oss er disse løpene i sesongstarten trening, sier Sakshaug.

Liker forventningspresset

Hynne går nå inn i en OL-sesong hvor hun anses å være blant de beste. Det er ikke hverdagskost for 31-åringen som ikke begynte med løping før hun var 20.

– Hvordan er det å gå inn i en sesong hvor forventningene til deg er såpass høye etter det du gjorde i fjor?

– Jeg liker det. I fjor fikk vi i større grad utløp for det vi vet vi er gode for. Vi har hatt en god vinter og vet jeg kan løpe enda bedre. Det er helt klart min forventning til meg selv. Og det er alltid det presset fra deg selv som vil være størst, uansett hvilken utøver du spør. Jeg tenker også det er en god ting at folk har høye forventninger til oss, for det betyr jo bare at vi har prestert på et høyt nivå, svarer Hynne.

– Du føler dere har bevist at det dere har jobbet mot så lenge har funket?

– Ja, det er akkurat det vi har. Forventningene sier litt om nivået vi har prestert på.

PS: Neste uke reiser Hynne til Doha og Diamond League. Deretter reiser hun hjem til Trondheim for å få vaksine, og så til konkurranse i nederlandske Hengelo. Planen var i utgangspunktet å reise rett til Nederland, men med nye karanteneregler for OL-utøvere og vaksinemulighet reiser de hjem først.