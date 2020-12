Slik blir håndballstjernenes spesielle mesterskap

Det er lite som vitner om at den lille danske havnebyen skal arrangere håndball-EM.

Norges landslag i Danmark. Munnbind er obligatorisk for alle som er rundt spillerne, som denne flaggbæreren. Bo Amstrup

1. des. 2020 06:43 Sist oppdatert nå nettopp

Kort om saken:

Håndball-EM starter 3. desember.

Norge spiller sin første kamp mot Polen torsdag kl. 20.30.

KOLDING: Temperaturen leker seg litt over null og det er typisk vintervær uten snø i Kolding. Færre mennesker enn normalt er utendørs. Byen har nesten 60.000 innbyggere, litt større enn Tønsberg. Her skal det arrangeres EM i håndball for kvinner.

Danskene er vanligvis ville etter denne idretten. Og dette er grunnene:

Landslaget på herresiden er regjerende verdensmestre

Kvinnelaget har store ambisjoner om å ta medalje denne gangen.

Mange danske klubber har Champions League-ambisjoner, og det er flust av norske spillere som bidrar.

Men nå er befolkningen tvilende, ikke minst i byene Kolding og Herning, som deler på arrangementet.