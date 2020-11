Utøvere verden over med opprop mot WADA: – Dette bør være et kraftig signal

Utøvere og nasjonale antidopingbyråer fra 14 land har gått sammen i et felles opprop mot verdens antidopingbyrå (Wada). Også Norge krever endring.

Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, er en av mange som stiller seg bak oppropet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I oppropet har utøverkomiteer og nasjonale antidopingbyråer fra store idrettsnasjoner som England, USA, Frankrike og Tyskland signert. Antidoping Norge og utøverkomiteen i Norges idrettsforbund er også blant dem som har skrevet under.

«Vi understreker behovet for å styrke menneskerettighetene og eliminere interessekonflikter i antidoping-system», sier de i en felles uttalelse.

Sammen krever de 14 nasjonene en reform av organisasjonen der utøvere og nasjonale antidopingorgan får mer å si.

«Som individuelle organisasjoner har vi ved flere anledninger foreslått endringer. Nå står vi sammen for å løfte vårt opprop for større uavhengighet, åpenhet og ansvarlighet hos Wada», står det videre.

Fakta Disse landene er med i oppropet Australia, Østerrike, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Latvia, Nederland, New Zealand, Norge, England og USA. Vis mer

Solheim: – Bukken som passer havresekken

Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, er en av dem som stiller seg bak oppropet der reformer av WADA etterspørres. Han forteller at for hans egen del ligger noe av misnøyen i at det ved flere anledninger har vist seg at enkelte av Wadas styremedlemmer representanter ikke har vært til å stole på.

– Vi ønsker en etisk forsvarlig internasjonal toppidrett. Wadas styre skal lede og være ansvarlig for det internasjonale antidopingarbeidet. Da må alle styremedlemmene være til å stole på. Vi kan ikke ha tillit til personer som mistenkes for å være involvert i uredelige handlinger, sier han.

Tidligere FIFA-president Sepp Blatter er en av dem som har sittet i WADA-styret. Den nyeste skandalen omhandler den tidligere presidenten i det internasjonale vektløfterforbundet, Tamas Ajan, som blant annet er mistenkt for å skjule opp til 40 positive dopingprøver i sitt forbund. Ajan satt i WADA-styret helt frem til i sommer.

– Man kan spørre seg hvorfor det blir sånn, sier Solheim om hvem som sitter i ledende stillinger i antidopingarbeidets høyeste organ.

– De som skal føre tilsyn, kan ikke samtidig sitte med andre roller som man skal føre tilsyn med. Da får du bukken som passer havresekken, konkluderer han.

Tidligere president i det internasjonale vektløfterforbundet, Tamas Ajan, har i en årrekke sittet i WADA-styret. Nå er han mistenkt for å systematisk jobbe mot antidopingarbeidet. Foto: Yves Herman / REUTERS

Fakta Wada Forkortelse for World Anti-Doping Agency Wada ble opprettet 10. november 1999 Det var Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) som var grunnlegger. Formålet har fra starten vært å fremme antidopingarbeid på alle plan og i alle former. De har utarbeidet et regelsett, den såkalte WADA-koden. Ledelse: President og visepresident. Presidenten er i dag polske Witold Banka Styring: Det øverste organet i Wada er det som kalles «Foundations Board» som består av 38 medlemmer. Halvparten er fra IOC og halvparten fra nasjonale myndigheter i medlemsland. Tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland var visepresident i Wada. Hun forsøkte å bli president, men har i sin bok «Ren idrett, skittent spill» fortalt om hvordan hun følte seg presset ut. WADA har sitt hovedkvarter i Montreal i Canada. Vis mer

Trenger uavhengighet og representasjon

I dag består Wada av 50 prosent representanter fra olympiske bevegelse og 50 prosent fra nasjonale myndigheter. Det betyr i praksis at det er ledere i særforbund og nasjonale myndigheter som står for ledelsen.

– For å rydde opp i det, må man skille mellom når Wada trenger et representativt organ og når de trenger et tilsynsorgan. De som står for tilsyn må være uavhengige og til å stole på, mener Solheim

De uavhengige antidopingbyråene og utøverne har i dag liten eller ingen stemme inn i organisasjonen. Nå ønsker de at Wadas arbeid forankres bedre hos utøvere og antidopingbyråene

– Jeg mener at det er viktig å skille mellom et bredt representativt organ og et tilsynsorgan. Tilsyn må være uavhengig. Der kan ikke folk med direkte interessekonflikt sitte.

Foto: Sang Tan / AP

Utøverkomiteen: – Bør være et kraftig signal

«Wada sier at de prioriterer å engasjere og styrke utøverne, men de har fortsatt ikke gitt dem plassen de fortjener», står det i oppropet.

Øyvind Watterdal er nestleder av utøverkomiteen i Norges idrettsforbund. De har også skrevet under oppropet til Wada.

– Dette bør være et kraftig signal til Wada om at det nå blir gjort med dette, sier Watterdal til Aftenposten.

Han har ingen problemer med å slutte seg til de ankepunktene som er i oppropet. Watterdal synes det er merkelig at Wada i sitt Foundations Board, med 38 medlemmer, ikke har funnet plass til en utøverrepresentant.

Helleland frykter for Wadas fremtid

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland var visepresident i WADA. Hun stilte også som presidentkandidat uten å bli valgt. Hun var i sin tid som visepresident sterkt kritisk til byråets styring og stilte en rekke krav. Krav som på mange områder er lik de som nå fremmes av utøvere og antidopingbyrå fra en rekke land.

– Dette er et prisverdig initiativ fra utøvere og nasjonale antidopingorganisasjoner, sier Helleland.

Hun frykter for antidopingbyråets fremtid om ikke kravene som nå fremmes etterfølges.

– Jeg håper at utøverrepresentasjonen i WADA blir styrket og at de står sammen. Dersom utøverne ikke støttes, så kan heller ikke de ulike landene som skal ha tillit til WADA, gi sin støtte.