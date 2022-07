Norske håndballjenter vinner alt: – Ganske rått

Gullet i junior-VM følger opp landslagets VM-triumf og Vipers seier i Champions League. I løpet av et halvt år har norske håndballjenter vunnet absolutt alt internasjonalt.

OVERRASKET ALLE: Henriette Espetvedt Eggen (til venstre), Susanne Liberg Amundsen, Martine Kårigstad Andersen og Johanne Halseth Nypan jubler for et svært overraskende VM-gull søndag.

– Ganske rått, sier Viaplay-ekspert Karoline Dyhre Breivang med 305 landskamper for Norge.

Hun vokste opp på 1980-tallet da Norge slo gjennom i internasjonal kvinnehåndball. Seniorlandslaget har vunnet 14 gull og totalt 30 medaljer siden 1986.

– Det betyr mye å ha forbilder. Jeg hadde det og slik har det bare fortsatt. Unge spillere har noen å se opp til og strekke seg etter. Jeg tror det er en viktig faktor, sier Breivang.

Søndagens VM-triumf i Slovenia var et lite under i seg selv. 2002-årgangen ble i fjor bare nummer ni i EM og tapte i april soleklart for finalemotstander Ungarn. I Celje ble ungarerne satt på plass med 31–29 i en kamp de norske jentene førte stort sett hele veien.

– Det har vært en helt fantastisk opplevelse. Jeg tror ikke det var så mange av jentene som trodde dette på forhånd, sier Tore Johannessen, som har trent laget sammen med Bente Lunke Norum.

– Bestillingen fra toppen i NHF har vært at vi skal tenke langsiktig utvikling og ikke resultater. Men i mesterskap gjør vi selvsagt det beste ut av kampene, sier Johannessen.

FULLTREFF: Henriette Espetvedt Eggen feirer en av sine tre finalescoringer.

I tillegg spilte ikke Norges kanskje beste i mesterskapet, Martine Kåringstad Andersen, i finalen. Follo-jenta er allerede klar for Vipers.

– Det blir så absolutt gøy å få inn henne, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Kåringstad Andersen kom på VMs All Star-Team sammen med strekspiller Kaja Røhne (Stabæk) og keeper June Krogh (Follo).

Den 18-årige målvakten fra Son imponerte i finalen. 187 cm høye Krogh fikk kamper i eliteserien først i andre halvdel av sesongen og debuterte for juniorlandslaget rett før VM.

– Ungarn hadde bare brent en straffe tidligere i mesterskapet. Så starter hun kampen med å redde to, sier Breivang, og påpeker at tre norske strafferedninger ble avgjørende for finaleseieren.

GULL: Eliteseriens lengst sittende trener, Tore Johannessen med 16 sesonger i Tertnes, førte juniorlandslaget til VM-gull sammen med Bente Lunke Norum på sidelinjen.

Bakspilleren Frida Brandbu Andersen ble matchvinner i den andre enden av banen med sine syv finalemål.

– Vi er ikke avhengig av enkeltspillere, sier trener Tore Johannessen og mener laget har flerposisjonsspillere på bakspillerplass.

I motsetning til seniorlandslagets 14 titler i VM, EM og OL, har Norge på juniorsiden ikke vunnet mange mesterskap. Unntaket er generasjonen født 1990/91 som for omtrent 10 år siden vant både VM og EM.

Spillere som Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen, og Solberg-tvillingene, Silje og Sanna, har siden dominert det meste i internasjonale kvinnehåndball.

Nå har alle disse spillerne passert 30 år.

– Etter denne generasjonen har en spiller som Henny Reistad kommet opp, men det har ikke kommet en ny generasjon, sier Karoline Dyhre Breivang som selv var en del av den gylne gjengen født i 1980. Katrine Lunde (42) dominerer fortsatt.

– Det har ikke vært stille, men det har ikke kommet slike hele generasjoner som tidligere kom med omtrent fem års sykluser, påpeker Breivang og minner om at fjorårets OL-lag hadde en snittalder på 30,2 år.

– Det er viktig å få opp en ny generasjon, fastslår den tidligere landslagskapteinen som vant alle titler med Norge og Larvik.