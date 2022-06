Anna Vjakhireva har signert for Vipers: – En av de aller beste spillerne i verden

Den russiske håndballstjernen Anna Vjakhireva (27) har signert en ettårskontrakt med den norske Champions League-vinneren.

30. juni 2022 11:43 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Vipers Kristiansand i en pressemelding. Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad er naturligvis svært fornøyd med signeringen.

– Anna er en spiller som kan spille i flere posisjoner, og som har ekstreme individuelle ferdigheter. I tillegg har hun et godt blikk for spillet, og for medspillerne sine. Hun er en av de aller beste spillerne i hele verden, sier Gjekstad til klubbens nettsider.

Vjakhireva har signert en ettårskontrakt med sørlendingene. Hun kommer fra Rostov-Don i Russland.

Den 168 centimeter høye bakspilleren står med medaljer i OL (gull i 2016 og sølv i 2020), VM (bronse i 2019) og EM (sølv i 2018) for landslaget.

Hun har også en rekke titler fra klubbspill.

Etter at Russland tapte for Frankrike i OL-finalen for et drøyt år siden, skapte Vjakhireva sjokkbølger i håndballverden da hun tok en pause fra sporten. Hun hadde da blitt kåret til mesterskapets mest verdifulle spiller i både 2016 og 2020.

Det virket usikker om hun kom til å vende tilbake.

Syv måneder senere gjorde hun imidlertid det. Nå går altså veien videre til norsk jord og Vipers Kristiansand.