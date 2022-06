Vjakhireva til Vipers etter tøff prosess: – En av de aller beste spillerne i verden

Anna Vjakhireva (27) har signert en ettårskontrakt med den norske Champions League-vinneren. Vipers har brukt tid for å bestemme seg for å satse på Russlands største håndballstjerne.

STJERNE: Anna Vjakhireva ble kåret til den mest verdifulle spilleren i OL i 2016 og 2020.

30. juni 2022 11:43 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad sier det har vært «en tøff prosess» å hente russeren til Kristiansand på grunn av landets krigføring i Ukraina.

– Det har vært en prosess hvor vi har sjekket ut det politiske. Vi har snakket med Norges Håndballforbund, våre største sponsorer, politikere og ganske mange folk rundt. Men vi har fått veldig positive tilbakemelding fra alle. Det var også vår mening, men vi har forsøkt å gjøre en skikkelig jobb rundt det, sier Gjekstad til VG.

Vipers Kristiansand bekrefter nyheten i en pressemelding. Vipers-trener Gustav Gjekstad er kaller det en «fantastisk signering».

– Anna er en spiller som kan spille i flere posisjoner, og som har ekstreme individuelle ferdigheter. I tillegg har hun et godt blikk for spillet, og for medspillerne sine. Hun er en av de aller beste spillerne i hele verden, sier Gjekstad til klubbens nettsider.

– Jeg har tenkt en god del på hvordan vi skal håndtere at hun er russer. Hun drar nå vekk fra Russland og skal representere Vipers. Hun er en ryddig ordentlig jente. Jeg har ingen betenkeligheter med det selv om jeg ser at det kan ligge noe der. Det kan være mange syn, men vi føler at vi har fått bekreftet at vi er på innsiden. Vi har ikke stolt på vårt eget syn, sier Gjekstad.

Hun kommer fra Rostov-Don. Vipers-profil nummer én, Katrine Lunde, har spilt med Vjakhireva i klubben og har ifølge Gjekstad også vært med i jobben med å få OL-vinneren til klubben.

Vjakhireva har signert en ettårskontrakt med sørlendingene.

– Jeg tror ikke det er så lett å være russer å dra til utlandet i disse dager. Så det kan jo være greit å starte med ett år. Så får vi se hvor dette går.

Den 168 centimeter høye bakspilleren står med medaljer i OL (gull i 2016 og sølv i 2020), VM (bronse i 2019) og EM (sølv i 2018) for landslaget.

Hun har også en rekke titler fra klubbspill.

Etter at Russland tapte for Frankrike i OL-finalen for et drøyt år siden, skapte Vjakhireva sjokkbølger i håndballverden da hun tok en pause fra sporten. Hun hadde da blitt kåret til mesterskapets mest verdifulle spiller i både 2016 og 2020.

Det virket usikker om hun kom til å vende tilbake.

– Jeg har hatt mange problemer med kroppen. Den forteller meg at jeg trenger hvile, men har ikke hørt på den og her er jeg. Nå er det to kamper igjen og så kan jeg litt hvile, sa Vjakhireva til VG foran semifinaleseieren over Norge i Tokyo.

– Hun spilte siste del av sesongen for Rostov og var veldig god i det russiske sluttspillet, sier Gjekstad. Han forstår at presset har vært stort på 27-åringen.

– Jeg tror det er vanskelig for oss å forstå hvor stor stjerne hun er i Russland, sier han.

Nå går altså veien videre til norsk jord og Vipers Kristiansand.

– Vi har hatt dialog med henne siden før krigen startet, sier Gjekstad. Men virkelig fart fikk overgangssaken først etter Vipers vant Champions League for andre gang i begynnelsen av juni. Gjekstad varslet i VG om en mulig stjerneovergang etter finaleseieren over Györ i Budapest.

Vipers har også hentet venstrehendte Océane Sercien-Ugolin fra Krim Ljubljana – i tillegg til svenske Jamina Roberts (bakspiller) og Sofie Börjesson (keeper). Men det er liten tvil om at Vjakhireva blir den direkte erstatteren for Esbjerg-klare Nora Mørk.

– Hun har ekstreme individuelle ferdigheter og også veldig gode spillferdigheter. Men Jamina Roberts og Anna Vjakhireva får vi kvaliteter inn i laget som gir ganske mange muligheter.

Gjekstad vil ikke sammenligne direkte med Nora Mørk som har vunnet syv av syv mulige titler i sine to Vipers-år.

– Det er vanskelig å sammenligne. Igjen skal vi gjøre ting litt annerledes, svarer Gjekstad.