Forrige gang hun spurte kunne ikke kommunen svare. I dag kan politikeren få svaret hun har ventet på.

Marte Leirvåg (H) vil at gutter og jenter skal ha like vilkår på idrettsbanen. Nå vil hun kartlegge hvordan situasjonen er i dag.

Høyre-politiker Marte Leirvåg ønsker en kartlegging av likestilling i idretten i Bergen.

23. feb. 2022 11:44 Sist oppdatert nå nettopp

Er det slik at flere guttelag får betalt trener, mens jentelagene ikke gjør det? Har jentene dårligere garderobefasiliteter enn guttene?

Er utgangspunktet for å lykkes i idretten bedre for gutter enn for jenter?