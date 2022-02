Kristoff stråler i nytt lag: – Viser at jeg fortsatt kan

For første gang siden 2017 tok Alexander Kristoff (34) årets første seier før 15. februar. Nå håper han det endelig skal lykkes i den belgiske brosteinsåpningen.

VIKTIG PERIODE: For Alexander Kristoff er de neste ukene da det virkelig gjelder i løpet av sesongen.

Lørdagens Omloop Het Nieuwsblad markerer for mange sykkelfans selve starten på sesongen, og starten på en periode på fem uker som virkelig dyrker den flamske sykkellidenskapen.

Alexander Kristoff har vunnet det største av de flamske rittene, selve monumentklassikeren Flandern rundt. Det gjorde han i 2015, og i 2019 kunne han juble for seier i Gent-Wevelgem. Kristoff er en ekspert i de flamske brosteinsrittene, men akkurat åpningsrittet, Omloop Het Nieuwsblad, har aldri vært en innertier.

I fjor var han riktignok nær, da han satt med i det reduserte hovedfeltet inn mot mål. Men med litt over én kilometer igjen fikk han tekniske problemer, og istedenfor en mulig seier, endte det i en anonym 58. plass.

Fakta Årets første seier for Alexander Kristoff som proff 2012: 29. mars

2013: 28. mars

2014: 19. februar

2015: 9. februar

2016: 9. februar

2017: 2. februar

2018: 18. februar

2019: 16. februar

2020: 29. august

2021: 27. august

2022: 13. februar

Det håper han å forbedre i 2022, og det for sitt nye lag: Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux. Sesongen har startet bra for Kristoff, som allerede står med én seier og ytterligere fem plasseringer blant de fem beste.

Seieren i Clásica de Almería kom allerede 13. februar, og vi må helt tilbake til 2017 for å finne sist han tok årets første seier tidligere på året. I både 2020 og 2021 kom ikke den første seieren før sent i august.

– Det letter litt på presset på skuldrene. Det viser at jeg fortsatt kan, og er en fin start i et nytt. Det viser for laget at de har satset på riktig hest, en som kan prestere, sier Kristoff til VG.

En av Kristoffs topplasseringer i år kom fra Volta ao Algarve, hvor han ble nummer tre på åpningsetappen etter en dramatisk avslutning:

Nordmannen har allerede rukket å knytte et godt forhold til opptrekkerne Andrea Pasqualon og Adrien Petit. De to er også med i lørdagens ritt, hvor Kristoff jager den andre norske seieren i rittet etter at Thor Hushovd først vant det i 2009.

Siden den gang har det vært store forandringer i løypen i rittet. Nå er det den gamle Flandern rundt-finalen (fra 1988 til og med 2011), med Muur van Geraardsbergen og Bosberg som er de siste bakkene i løypen.

Intermarchés sportslige leder, Aike Visbeek, forteller at laget vil bli ledet av Kristoff.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å skape et godt scenario for ham, sier Visbeek i en pressemelding.

GOD START: Tobias Halland Johannessen (venstre) har i sin første proffsesong allerede bitt godt fra seg. Lørdag skal han for første gang kjøre et brosteinsritt på proffnivå.

I tillegg til Kristoff, er det god norsk deltagelse i både herrenes og damenes ritt. Blant de det er knyttet forventninger til, er 22 år gamle Tobias Halland Johannessen.

Uno-X-syklisten har allerede vist seg med en tredjeplass sammenlagt i det franske etapperittet Etoile de Bessèges tidligere i februar.

– Det blir spennende å se. Jeg har ikke kjørt ritt mot ham, men det blir spennende å se hvordan han fungerer. Han har motoren som trengs, mener Kristoff.

– Vi er spente vi også ..., skriver sportsdirektør i Uno-X, Gino Van Oudenhove i en melding til VG.

– Blir du overrasket om han sitter med i finalen over «Muuren»?

– Ikke overrasket, men det er en vei dit, mener belgieren, som er oppvokst i lørdagens målby, men som flyttet til Norge for over 20 år siden.

PS! Herrenes ritt vises på Discovery+ fra 13.30, mens damenes ritt vises fra 16.000.