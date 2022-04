Slik taklet RBK-sjefen bråket: - Man lærer seg noen triks gjennom livet

Etter noen dager med mye bråk, kunne Cecilie Gotaas Johnsen reise hjem natt til torsdag som RBKs nye styreleder. Nå starter jobben med å samle to klubber til én.

Cecilie Gotaas Johnsen på vei ut fra Lerkendal seint onsdag.

LERKENDAL: – Akkurat nå så er det litt godt at vi har fått årsmøtet overstått. Jeg vil si at det ble en relativt rolig gjennomføring. Vi vet hvordan det var for to år siden.

Cecilie Gotaas Johnsen er blant de aller siste til å forlate Scandic Lerkendal. Klokka bikker midnatt før RBKs nye styreleder får satt seg i bilen på vei hjem.