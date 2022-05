Håndballproff fant kjærligheten: – Det har gått relativt fort

Den nyforelskede håndballproffen Ola Hoftun Lillelien (22) forteller at han kun har fått positive tilbakemeldinger etter at han sto frem som homofil forrige uke.

GLADE DAGER: Ola Hoftun Lillelien har funnet lykken med kjæresten Jonathan Høiland.

1. mai 2022 11:58 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Var såpass fornøyd med årets påskehare, så jeg beholdt han. Thank you, Tinder, skriver Lillelien i et Instagram-innlegg lørdag, hvor han la ut et bilde av ham og Jonathan Høiland.

Til VG bekrefter Drammen HK-spilleren Lillelien at han og Høiland er kjærester.

– Vi møttes i februar, så det har gått relativt fort. Men når man har brukt stort sett hver dag sammen siden februar merker man om det er noe der, sier Lillelien.

– Han er utrolig omtenksom. Han har vært til kjempestøtte de siste dagene, sammen med familie og venner selvfølgelig. Det er deilig å ha med en på reisen, som tar vare på deg.

Lillelien sto frem som homofil i et Instagram-innlegg 21. april, samme dag som det ble markert at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge.

Håndballproffen forteller at den siste uken har vært veldig hektisk, og at han og Høiland først ble kjærester gjennom en samtale tidligere denne uken.

– Det hadde vært veldig lite tid til oss den siste uken, og det var mange som skulle ha en bit av Ola. Så hadde vi en fin samtale om det, og jeg hadde litt dårlig samvittighet. Jeg kjøpte en rosebukett som en takk for super støtte, og for å vise at jeg satte pris på han, sier Lillelien.

– Jonathan sa at jeg måtte si at han var en veldig bra fyr, fortsetter han og ler.

Da Lillelien snakket med VG forrige helg, fortalte han at han bare hadde fått positive tilbakemeldinger.

Det gjelder fremdeles.

– Det har vært hyggelig å få mye meldinger, som har vært utelukkende positive, sier Lillelien og fortsetter:

– Man får ikke fri fra telefonen, og må svare på de samme spørsmålene igjen og igjen. Man deler jo egentlig noe ganske privat, så sånn sett er det slitsomt. Uansett så har jeg kommet godt ut av det med støtte fra Jonathan, venner og familie, sier Lillelien.

Han snakker med VG på telefonen like før han setter seg på flyet til Stavanger, før turen går videre til Nye Loen og returoppgjøret mot Nærbø i europacupens semifinale.

Drammen HK vant det første oppgjøret 30–27, og har med det med seg et godt utgangspunkt før finalebilletten skal deles ut på Jæren fra klokken 18:00 søndag.

– Det er utsolgt, så det blir nok god kok. Jeg håper vi vinner, sier Lillelien.