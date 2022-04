Ulvang møter motstand i Trøndelag: – Skeptisk til denne endringen

Marte Skaanes, Julie Myhre og Anne Kjersti Kalvå er usikker på om femmil er veien å gå for kvinnelangrenn.

Trønderhåpet Marte Skaanes merker seg at folk klager på underholdningsverdien i kvinnelangrenn. Nidarvoll-jenta er usikker på om femmil gjør det mer attraktivt for TV-seerne.

Nå nettopp

– Jeg har i utgangspunktet ikke noe imot å gå flere like distanser som gutta, men spørsmålet bør heller være hvilken retning vi da bør gå. Dersom det kun går mot at kvinner skal gå lengre hele tiden og ikke at gutta innimellom skal gå kortere, syns jeg det blir litt dumt, innleder Marte Skaanes.

Hun reagerer på Vegard Ulvangs ønske om like distanser for begge kjønn. 18. mai skal saken opp i langrennskomiteen i FIS.