Elverum vant sluttspilltittelen og sikret historisk trippel

(ØIF Arendal – Elverum 28–34, 1–3 i kamper) ØIF Arendal spolerte gullfesten til Elverum på bortebane onsdag, men de maktet ikke utligne til 2-2 i kamper i deres egen storstue lørdag. Dermed har Elverum skrevet klubbhistorie med sluttspilltittelen.

forrige





fullskjerm neste HISTORISKE: Elverum har for første gang i deres historie vunnet serien, sluttspillet og NM i samme sesong. 1 av 2 Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

11. juni 2022 20:50 Sist oppdatert 9 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Elverum har sikret trippelen for første gang gjennom deres 76 år lange historie; serie-, sluttspill- og NM-tittelen. De er det første norske laget på herresiden som sikrer trippelen siden Haslum gjorde det samme i 2010/11-sesongen.

– Det var deilig, det var det som var sesongens mål. Jeg er utrolig stolt over gutta. Vi har lagt ned så mye jobb, og vi har fortjent det, sier Elverum-spiller Emil Kheri Imsgard til TV 2.

– Nå er vi i himmelen, rett og slett, supplerte Tobias Grøndahl med.

Det var på det tredje forsøket det skulle skje for trener Børge Lund som fredag signerte en treårskontrakt med Elverum. Lund har vunnet dobbelen med klubben fra Innlandet de to siste sesongene, men lørdag kunne han slippe jubelen løs for den historiske trippelen.

Den suverene klubben, som har vunnet 39 av 41 kamper i hjemlige turneringer denne sesongen, har med dagens seier sikret deres tittel nummer 22.

SIGNERT: Fredag bekreftet Elverum at Børge Lund har signert en treårskontrakt med klubben.

Hvittrøyene satte sitt preg på kampen umiddelbart. De bommet knapt på mulighetene de fikk samtidig som målvakt Erik Imsgard var årvåken fra første spilleminutt og vartet opp med flere redninger.

ØIF Arendal leverte en strålende defensiv kamp i Elverum onsdag, men rollene var snudd fra starten av førsteomgangen. Bortelaget var kompakte i forsvar og tvang sørlendingene til å skyte fra vanskelige posisjoner.

For å illustrere med tall hvor høyt nivå det var på åpningskvarteret til Elverum: De ledet 10–4 etter å ha fått nettkjenning på ti av tolv forsøk.

Men hjemmelaget kriget seg tilbake mot slutten av førsteomgangen med godt og effektivt angrepsspill iført av Mario Matic. I det lagene gikk i garderobene etter 1. omgang ledet Elverum-laget 17-14.

I sluttminuttene var Elverum rasende på dommerne da keeper Imsgard fikk ballen kastet i ansiktet på et straffekast.

VONDT: Elverums målvakt Emil Imsgard lå nede etter å ha fått ballen skutt i ansiktet i 1. omgang.

Returen satte Richard Lindström inn, og da dommerne godkjente målet ble Børge Lund rasende på sidelinjen:

– Jeg opplever at han skyter ham (Imsgard) rett i hodet. De kan si at de ikke ser at han treffer, men de kan se det på ham, sier Lund til TV 2 i pausen og henviser at målvakten var rød rundt øyet.

Elverum startet andreomgang så å si i det samme forrykende tempoet som i førsteomgang. Tremålsledelse til pause hadde blitt til en ny seksmålsledelse ti minutter ut i omgangen, og da følte André Jørgensen seg tvunget til å ta en timeout med 18 minutter igjen å spille.

TONEANGIVENDE: Elverums Eric Johansson jubler for scoring.

Etter time-outen fulgte lagene hverandre som skygger, men så kom det en periode der Arendal reduserte fra 22–28 til 22–25, og med ti minutter igjen av kampen øynet hjemmepublikummet håp for deres andre strake seier. Håpet ble forsterket da Elverums Johan Fingren pådro seg en tominutter.

Men supporterne måtte innse at det ikke var noe håp lenger. I de avgjørende øyeblikkene sviktet hjemmelaget. Det blir vanskelig å vinne tøffe håndballkamper med fem straffebom på fem muligheter.

Arendal greide aldri å innhente Børge Lunds mannskap. Elverum kunne juble for deres niende strake gull i sluttspillet.

Det er også en mulig Champions League-plass som kan tildeles Eleverum som følge av lørdagens triumf.