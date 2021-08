Ingebrigtsen spurtet til seier: – Dette jeg har drømt om

LAUSANNE/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) tok sin tredje strake seier – på tre ulike distanser – da han spurtet inn til seier på 3000 meter i Diamond League-stevnet i Lausanne.

Mot blant andre Selemon Barega, den olympiske mesteren på 10.000 meter, viste Jakob Ingebrigtsen igjen at formen er god etter sommerens OL-gull på 1500 meter.

Nordmannen vant én engelsk mil (1609 meter) i Eugene forrige uke, og på en tredje distanse, 3000 meter, ble det en ny seier.

– Det er utrolig kult å vinne enda et løp. Det er dette jeg har drømt om, og det er ekstremt kult å gjøre det gang etter gang, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Seieren er Ingebrigtsens fjerde i Diamond League denne sesongen, på totalt fem løp. De fire seirene har kommet på fire forskjellige distanser (1500 meter, én engelsk mil, 3000 meter og 5000 meter).

Som i Eugene, fulgte Ingebrigtsen tett i rygg på australieren Stewart McSweyn gjennom store deler av løpet.

McSweyn la seg i rygg på harene ut fra start og etter 800 meter måtte selv Jakob Ingebrigtsen tette luken for å komme seg opp i rygg.

Mot slutten kom også etiopiske Berihu Aregawi opp til de to, og på oppløpet var Ingebrigtsen best og vant foran etiopieren med tiden 7.33,06. Aregawi løp inn til personlig rekord med tiden 7.33,39, mens McSweyn ble nummer tre med 7.35,06.

– Jeg vet at McSweyn kommer til å kjøre hardt. Det gjør han hver gang, uansett hvor dårlig form han er i. Jeg er litt overrasket over at igjen så var det ingen andre som ville følge. Hvis jeg vil vinne, er det ganske tydelig at jeg må gjøre jobben selv. Jeg klager ikke på det, men det er litt digg at andre gjør jobben for meg. Jeg kjenner at Tokyo, Eugene og reisen og alt satt i beina i dag. Da jeg kom opp til McSweyn var jeg ganske sliten. Det var ganske mye negativt som gikk gjennom hodet, sier Ingebrigtsen, som forteller at han nærmest talte ned rundene inn mot mål.

– Jeg føler jeg får belønning for strevet når jeg klarer å vinne. Det er veldig gøy, sier han.

Filip Ingebrigtsen brøt løpet.

– Det er nok en konsekvens av reising frem og tilbake. Det ordner seg, sier trenerpappa Gjert Ingebrigtsen til NRK.

GOD DUO: Stewart McSweyn startet igjen hardt, men fikk det tøft på de siste rundene.

Løpet var Jakob Ingebrigtsens første 3000 meter i konkurranse utendørs i 2021. Nordmannen tok EM-gull på distansen innendørs både i år og i 2019. Da han i fjor høst løp distansen utendørs for første gang siden 2017, knuste han den tidligere norske rekorden til storebror Henrik Ingebrigtsen (7.36,85) med tiden 7.27,05.

Ingebrigtsen var med det kun 43 hundredeler bak den europeiske rekorden til Mohammed Mourhit. Belgieren løp på 7.26,62 under et stevne i Monaco i 2000.

I forkant av Diamond League-stevnet ble det snakket om mulighetene for europeisk rekord for både Karsten Warholm på 400 meter og Jakob Ingebrigtsen på 3000 meter.

Under vindfulle forhold, var Warholm langt unna sitt beste og endte nede på fjerdeplass, over sekundet bak den europeiske rekorden.

På 3000-meteren ble det lagt opp til rekordfart og Jakob Ingebrigtsen og Stewart McSweyn var de eneste som fulgte harene.

Da McSweyn tok over med drøyt 1000 meter igjen, falt imidlertid farten noe og istedenfor en mulig rekordtid, ble det en mer kontrollert avslutning.

Det gjorde at også etiopiske Berihu Aregawi kom opp. Etiopieren leder ut på oppløpet, men på de siste meterne kom Ingebrigtsen forbi og sikret seg seieren.