Kristoffersen om landslagsjobben: – Stas å bli nevnt

Om halvannen måned står det norske kvinnelandslaget uten hovedtrener. To trøndere trekkes frem som aktuelle kandidater til den ledige jobben.

Marthe Kristoffersen er en av tre kvinnelige trenere som trekkes frem som aktuelle til å overta landslagsjobben etter Ole Morten Iversen.

Forrige uke bekreftet Ole Morten Iversen overfor Adresseavisen at han gir seg som landslagstrener.

– Det er flere årsaker til at jeg mener det er riktig å gi seg nå. Det ene er at jeg føler jentene trenger nye impulser og en annen type trener. Det andre er at jeg har savnet det å være trener i ordets tradisjonelle betydning. Jeg har nå har vært trener for landslag i seks år (trener for Sverige og Norge), og det å være landslagstrener er mye annet enn det å bare være trener. I tillegg er det jo på tide å tenke litt på Unni, familie og venner, i store deler av året har jeg vært fraværende de siste årene.